Edirne’de mor festival Edirne'de “Lavanta Tarla Günleri” renkli başladı Lavanta Tarla Günleri etkinliğe katılan vatandaşların hasadıyla başladı Vatandaşlar lavantanın hasadını yapıp suyunu içti

Edirne’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Lavanta Tarla Günleri Festivali renkli başladı. Tarlada lavanta toplayan vatandaşlar, suyunu içti.

Edirne’de Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün işbirliği bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Lavanta Tarla Günlerinin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Enstitü bahçesinde lavanta toplayan protokol ve katılımcılar, lavanta suyu içti.

Lavanta ekiminin her geçen gün bölgede daha çok artığını belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bugün açılış etkinliğimizde hep beraberiz. Son bir hafta bu etkinliğin Edirne için ne kadar kıymetli, ne kadar ehemmiyetli, kritik olduğunu gösteriyor. Edirne’mizde, genel olarak Trakya bölgemizde her geçen gün ekim alanları genişliyor. Çiftçilerimizin de köylülerimizin de ilgi, alakası tıbbi aromatik bitkilere gittikçe artıyor. Lavanta pek çok açıdan kıymetli ve değeli bir bitkidir” dedi.



Lavanta balının kilosu 150 Euro’yu buluyor

Lavanta balının kilosunun 150 Euro’ya kadar çıkabildiğini söyleyen Vali Canalp, bu nedenle lavanta ekiminin çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun da çiftçiye ciddi bir ekonomik katkı sunduğunu söyleyen Canalp, “Lavanta, tıbbi aromatik bir bitki. Biraz sonra burada suyunu çıkaracağımız bu bitki ekonomik bir değer ama aynı zamanda lavanta tarlalarına yoğun bir şekilde ekim yaptığınız zaman bal üretimi, arı üretimi ve arıcılık açısında da son derece ehemmiyetli bir bitkidir. Lavanta balının kilosu 25 Euro’dan başlayıp 150 Euro’ya kadar artan ekonomik bir değerdir. Lavanta ekimi arttıkça lavanta balının üretimi de artıyor ve bu da çiftçilerimize ekonomik bir değer olarak katkı sağlamaya devam ediyor. Tarihi değerlerimiz, nasıl ki denizlerimiz, sahillerimiz ehemmiyet arz ediyorsa lavanta tarlaları da ekimi arttıkça yine aynı şekilde turistik bir değer olarak aynı şekilde ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.



Bölgede bitkilerin gelişimi güzel

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise, “Yaklaşık 56 yıl önce 2015 yılının sonunda lavanta ile ilgili lavandula angustifolia için çalışmalarımıza başladık ve bölgemizde ekim alanları her geçen gün artmış durumda ama bitkilerin gelişimi gayet güzel” diye konuştu.

Edirne’de düzenlenen Lavanta Tarla Günleri beş gün sürecek.

