Edirne'de lavanta tarlasında yoga

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' kapsamında 20 kişilik grup, mor çiçekler arasında yoga yaptı.

Tarımsal çeşitliği artırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla kentte her yıl 11-15 Haziran'da 'Lavanta Tarla Günleri' düzenleniyor. Edirne Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile bu yıl 4´üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte 20 kişilik grup, mor çiçekler arasında yoga yaptı. Sabah erken saatlerde, Karaağaç'taki lavanta tarlasında buluşan grup, yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı ile stres attı.

Mor tarlada keyifli ders yaptıklarını söyleyen Tarancı, "Sabahın erken saatinde yapılan yogayı güne başlangıç rutini olarak düşünebiliriz. Tabi ki günün her saatinde yoga pratiğini yapmak mümkün ancak güne daha canlı başlangıç için sabah saatlerinde olmasını öneriyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Büşra Coşkun da "Yoga yapılacak en güzel saat. Çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Evlerimizde çok sıkıldık. Artık toparlamaya ihtiyacımız var. Herkese yoga yapmaya öneriyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-06-12 12:17:46



