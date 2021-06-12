Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce öğle saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak (21-50 kg/m²) ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-06-12 12:43:37



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