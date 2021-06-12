Edirne´de beklenen sağanak etkili oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)METEOROLOJİ'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne´nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi ve çevresinde kurulan halk pazarında alışveriş yapanlar ise sağanak nedeniyle evlerinin yolunu tuttu. Yağıştan pazarcı esnafı da olumsuz etkilendi. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-06-12 16:30:57
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