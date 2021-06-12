Edirne’de vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Edirne’de yeni normalleşme dönemi ile birlikte vatandaşlar mesire alanlarında piknik yapıp, gönüllerince eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamasının ardından mesire alanlarında vatandaşlar piknik yaptı. Aylar sonra aileleriyle pikniğe gelen vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla ormana koşan vatandaşlar mangal yapıp, voleybol oynadı. Semaverde çaylarını demleyen ve mangallarını yakan vatandaşlar uzun bir aradan sonra piknik yapmanın keyfini yaşadı.

“Herkes için sağlıklı günler diliyorum”

Arkadaşlarıyla birlikte mangal yapmaya gelen Onur Nalçakan, “Uzun bir aradan sonra burada arkadaşlarımızla birlikte gelip kafa dağıtmak, deşarj olmak gerçekten çok güzel bir duygu arkadaşlarımızla birlikte bu aktiviteleri yaşamayı gerçekten çok özlemişiz. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Normalleşmeye dönemine girdiğimiz için çok mutluyuz”

Arkadaşlarıyla birlikte toplanıp piknik yapmaya gelen Emre Kabak, “Pandemi olduğundan dolayı sürekli evlerimizdeydik uzun bir süre dışarıya çıkmadık normalleşme dönemi ile birlikte arkadaşlarımızla toplanıp mesire alanında mangal yapıp, sohbet etmek istedik ve bu temiz havanın faydasını görmek istedik. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız” diye konuştu.

“Hepimiz bu günleri çok özledik”

Ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Baran Akçanlı ise “Bizim için burada piknik yapmak pozitif bir enerji oldu. Bugün burada ailemizle birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Evlatlarımız da bugün bize eşlik etmek için İstanbul’dan yanımıza geldiler. Hepimiz bugünleri özledik. İnşallah bir an önce herkesin maske, mesafe, ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu pandemi illetinden kurtulup normal hayatımıza döneriz ”şeklinde konuştu.

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