Keşan´a yapılacak biyokütle enerji santrali imar planı itirazına ret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan´a yapılacak biyokütle enerji santrali imar planı itirazına ret

DHA

Keşan´a yapılacak biyokütle enerji santrali imar planı itirazına ret


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçe Belediyesi´nin CHP´li meclis üyeleri özel bir şirket tarafından yapılmak istenen Biyokütle Enerji Santrali (BES) imar planına ilişkin itirazda bulundu. İtiraz, olağanüstü toplanan meclis toplantısında AK Parti, MHP ve İYİ Parti´li meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.
Keşan´a bağlı Paşayiğit Mahallesi´ne özel bir şirket tarafından ayçiçeği ve çeltik saplarının yakılarak 2 üniteli ve 16 megawatt kapasiteli biyokütle enerji santrali yapılması için hazırlanan imar planı, 15 Nisan´da Keşan Belediye Meclisi´nde AK Parti, MHP ve İYİ Parti´li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek, askıya çıktı. CHP´li meclis üyeleri Özlem Uybaş, Erhan Engin ve Olcay Soran ile Temiz Keşan Derneği ve Keşan Kent Konseyi, santralin yaşam alanlarına ve tarım arazilerine yakın olmasını neden göstererek karara itiraz eti. Bunun üzerine meclis, itirazı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.
'PARTİ YÖNETİMİMİZ DE KONUYA OLUMLU BAKIYOR'
İYİ Parti Grup Sözcüsü Coşkun Lofçalı, daha önceki toplantıda da santral için olumlu görüşte bulunduklarını belirterek, "Konu hakkında grup toplantısı yaptık. Parti yönetimimiz de konuya olumlu bakıyor, bölgeye yatırım geleceğini ve istihdam sağlanacağını düşündüğümüz için biz kararımızın arkasındayız" dedi.
'TEKRAR GÖRÜŞÜLMELİ'
CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer ise kararın halk oylamasına sunulması gerektiğini savunarak, "2016'da yapılan kanun değişikliği ile biyokütle tesislerinde artık her şey yakılabiliyor. Buradaki firmanın taahhüdü kağıt üstünde bir taahhüt değil. Son mecliste görüştük, 4 gün son sonra kapasitesi 4 kat artmış. Yakacağı ürün de 4 misli artıyor ve 1200 tona çıkıyor. Bu da her gün 30 bin çeltik balyası demek, 180 kamyon yapıyor. Bu bir çevre sorunudur, Keşan'a bunun sorulması gerekir. Buradaki 25 kişinin kıl payı bir oy farkla aldığı karar, herkesi töhmet altında bırakır. STK'ların hepsinin içinde olacağı bir şekilde tekrar görüşülmeli. Paşayiğit'e de sormalıyız" diye konuştu.
'HER KARARIN CHP İSTEDİ DİYE GEÇME ZORUNLULUĞU YOK'
AK Parti Grup Sözcüsü Nehir Gergin, meclisten her kararın `CHP istedi´ diye geçmediğini kaydederek, "Bu meclisten çıkan her kararın `CHP istedi´ diye geçme zorunluluğu yoktur. Meclis üyelerinin tamamı halkın oyuyla seçilmiştir ve eşit haklardadır. Bu algı yaratarak meclis üyelerini tam manası ile töhmet altında bırakmaktır. Olağanüstü toplantı sizin dilekçeleriniz ile yapılıyor, meclis toplanmadan önce çıkıp basın açıklaması yapıyorsunuz; töhmet altında bırakma hassasiyetiniz varsa önce bunu yapmayın" ifadelerini kullandı.
'BİZİ ENGELLEMEYİ BIRAKIN'
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise santralle ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Mahalleden de de bilgileri aldım. Mahalleli de razı ve de mutlu. Biyokütle enerjisi tüm dünyada geniş ve uygulama alanı ile bir enerji üretim modeli oldu. Türkiye'de de bu enerji modeli son zamanlarda da önem kazandı. Önümüzdeki süreçte tüm dünyada enerji darboğazı yaşanacak. Paşayiğit´teki biyokütle tesisini geçen meclisimizde gündemimize aldık konuştuk ve geçti. Meclisimizde bu yatırımın yapılması yönünde de olumlu sonuç aldık.  Her şeyde olduğu gibi hayır´cılar sahneye çıktı. Son dakika itiraz dilekçesi veriliyor, deniliyor ki ya tartışalım. Araştırmadan kanunu okumadan algı oluşturuyorsunuz firma izninin dışına çıkarsa lisansı iptal olur. Ne izni almışlarsa onu yakabilirler. Ne yakacaklarını bir daha hatırlatalım. Çeltik sapı, ayçiçek sapı, ağaç kabuğu, ağaç kökü, buğday sapı ve benzeri tarımsal zirai atık. Lisansta bu yazıyor, zaten teknolojik olarak makinelerde buna müsait, bu tesis bunların dışında istese de yakamaz. Bu dönemde yatırım yapılmasın, istihdam olmasın, katma değer üretilmesin diye bizi engellemeyi bırakın" dedi.
BES imar planı için meclise sunulan itiraz, AK Parti, MHP ve İYİ Parti´li meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-06-13 13:57:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selimiye Camisi üzerinde martıların görsel şöleni Martıların görsel şöleni drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Selimiye Camisi üzerinde martıların görsel ...
Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
YEREL HABERLER Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
İstanbullulardan Edirne'deki lavanta etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER İstanbullulardan Edirne'deki lavanta etkinliğine ...
Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de caddede yaşatılacak
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de caddede ...
Edirne´de beklenen sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne´de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne’de vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
YEREL HABERLER Edirne’de vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne'de lavanta tarlasında yoga
YEREL HABERLER Edirne'de lavanta tarlasında yoga
Edirne’de mor festival Edirne'de “Lavanta Tarla Günleri” renkli başladı Lavanta Tarla Günleri etkinliğe katılan vatandaşların hasadıyla başladı Vatandaşlar lavantanın hasadını yapıp suyunu içti
YEREL HABERLER Edirne’de mor festival Edirne'de “Lavanta Tarla ...
Keşan´da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Keşan´da sağanak etkili oldu
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız
YEREL HABERLER CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa ...
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler ...
Edirne’de kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Edirne’de kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatları ...
Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 ...
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
YEREL HABERLER Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne’de binalar tarihi dokuya uygun hale getiriliyor
YEREL HABERLER Edirne’de binalar tarihi dokuya uygun hale ...
Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıçbalığı ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıçbalığı ilgi ...
Edirne'de kanolar suya indi
YEREL HABERLER Edirne'de kanolar suya indi
Öksüz ve yetim çocuklara sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Öksüz ve yetim çocuklara sürpriz doğum günü
Prof. Dr. Kılıç, Bulgaristan Milli Yüksek İslam Şurası ve Baş müftü seçimlerine davetli olarak katıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kılıç, Bulgaristan Milli Yüksek İslam ...
Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “Paylaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri ...
Hemşirelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hemşirelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı
Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje ...