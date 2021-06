Keşan´a yapılacak biyokütle enerji santrali imar planı itirazına ret

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçe Belediyesi´nin CHP´li meclis üyeleri özel bir şirket tarafından yapılmak istenen Biyokütle Enerji Santrali (BES) imar planına ilişkin itirazda bulundu. İtiraz, olağanüstü toplanan meclis toplantısında AK Parti, MHP ve İYİ Parti´li meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.

Keşan´a bağlı Paşayiğit Mahallesi´ne özel bir şirket tarafından ayçiçeği ve çeltik saplarının yakılarak 2 üniteli ve 16 megawatt kapasiteli biyokütle enerji santrali yapılması için hazırlanan imar planı, 15 Nisan´da Keşan Belediye Meclisi´nde AK Parti, MHP ve İYİ Parti´li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek, askıya çıktı. CHP´li meclis üyeleri Özlem Uybaş, Erhan Engin ve Olcay Soran ile Temiz Keşan Derneği ve Keşan Kent Konseyi, santralin yaşam alanlarına ve tarım arazilerine yakın olmasını neden göstererek karara itiraz eti. Bunun üzerine meclis, itirazı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

'PARTİ YÖNETİMİMİZ DE KONUYA OLUMLU BAKIYOR'

İYİ Parti Grup Sözcüsü Coşkun Lofçalı, daha önceki toplantıda da santral için olumlu görüşte bulunduklarını belirterek, "Konu hakkında grup toplantısı yaptık. Parti yönetimimiz de konuya olumlu bakıyor, bölgeye yatırım geleceğini ve istihdam sağlanacağını düşündüğümüz için biz kararımızın arkasındayız" dedi.

'TEKRAR GÖRÜŞÜLMELİ'

CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer ise kararın halk oylamasına sunulması gerektiğini savunarak, "2016'da yapılan kanun değişikliği ile biyokütle tesislerinde artık her şey yakılabiliyor. Buradaki firmanın taahhüdü kağıt üstünde bir taahhüt değil. Son mecliste görüştük, 4 gün son sonra kapasitesi 4 kat artmış. Yakacağı ürün de 4 misli artıyor ve 1200 tona çıkıyor. Bu da her gün 30 bin çeltik balyası demek, 180 kamyon yapıyor. Bu bir çevre sorunudur, Keşan'a bunun sorulması gerekir. Buradaki 25 kişinin kıl payı bir oy farkla aldığı karar, herkesi töhmet altında bırakır. STK'ların hepsinin içinde olacağı bir şekilde tekrar görüşülmeli. Paşayiğit'e de sormalıyız" diye konuştu.

'HER KARARIN CHP İSTEDİ DİYE GEÇME ZORUNLULUĞU YOK'

AK Parti Grup Sözcüsü Nehir Gergin, meclisten her kararın `CHP istedi´ diye geçmediğini kaydederek, "Bu meclisten çıkan her kararın `CHP istedi´ diye geçme zorunluluğu yoktur. Meclis üyelerinin tamamı halkın oyuyla seçilmiştir ve eşit haklardadır. Bu algı yaratarak meclis üyelerini tam manası ile töhmet altında bırakmaktır. Olağanüstü toplantı sizin dilekçeleriniz ile yapılıyor, meclis toplanmadan önce çıkıp basın açıklaması yapıyorsunuz; töhmet altında bırakma hassasiyetiniz varsa önce bunu yapmayın" ifadelerini kullandı.

'BİZİ ENGELLEMEYİ BIRAKIN'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise santralle ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Mahalleden de de bilgileri aldım. Mahalleli de razı ve de mutlu. Biyokütle enerjisi tüm dünyada geniş ve uygulama alanı ile bir enerji üretim modeli oldu. Türkiye'de de bu enerji modeli son zamanlarda da önem kazandı. Önümüzdeki süreçte tüm dünyada enerji darboğazı yaşanacak. Paşayiğit´teki biyokütle tesisini geçen meclisimizde gündemimize aldık konuştuk ve geçti. Meclisimizde bu yatırımın yapılması yönünde de olumlu sonuç aldık. Her şeyde olduğu gibi hayır´cılar sahneye çıktı. Son dakika itiraz dilekçesi veriliyor, deniliyor ki ya tartışalım. Araştırmadan kanunu okumadan algı oluşturuyorsunuz firma izninin dışına çıkarsa lisansı iptal olur. Ne izni almışlarsa onu yakabilirler. Ne yakacaklarını bir daha hatırlatalım. Çeltik sapı, ayçiçek sapı, ağaç kabuğu, ağaç kökü, buğday sapı ve benzeri tarımsal zirai atık. Lisansta bu yazıyor, zaten teknolojik olarak makinelerde buna müsait, bu tesis bunların dışında istese de yakamaz. Bu dönemde yatırım yapılmasın, istihdam olmasın, katma değer üretilmesin diye bizi engellemeyi bırakın" dedi.

BES imar planı için meclise sunulan itiraz, AK Parti, MHP ve İYİ Parti´li meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-06-13 13:57:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.