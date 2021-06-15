Meteoroloji'den Trakya ve İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce öğle saatlerinden itibaren Trakya ve başta Avrupa yakası olmak üzere İstanbul´da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanakların, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-06-15 10:42:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.