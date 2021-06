Kepçenin önüne sandalyesi ile oturduğu yer çocuk parkı oluyor

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önüne oturup, yıkımı engelleyen Kıymet Peker'in (82), eylemi sonuç verdi. Yıllardır süren davanın ardından belediye arsayı alarak bölgeye 'Kıymet Teyze Parkı' kurmak için çalışma başlattı. Peker, "Ben o kepçenin önüne 90 yaşına da gelsem otururdum. Küçükler özgür yetişsin ben bunları istiyorum. Bir okul deseydiler belki müsaade ederdik ama okul değil, eğitim değil bir oyun yerini mahvediyorlardı" dedi.

Edirne'de 2014 yılında, 1'inci Murat Mahallesi'nde çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın, imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler kepçelerle inşaat başlatılması için yıkım çalışması yapmak istedi. Görevlilerin faaliyetini görüp yeşil alana inen mahalleli Kıymet Peker de sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak çalışmasını engelledi. Peker'in başlattığı direniş, kısa sürede mahallelinin de desteğini gördü. Bölgedeki görevlilerin kepçeleri çekmesiyle sonuçlanan olayda, daha sonraki süreçte İdare Mahkemesi Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararını bozdu.

'KIYMET TEYZE' PARKI OLACAK

Kıymet Peker'in öncülüğünde mahallelinin oyun alanının yıkımına karşı çıkması üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlattı. 7 yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu belediye tarafından alındı. Gürkan, yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini ve isminin Kıymet Teyze olacağını söyledi. Gürkan, "Ben o gün Kıymet Teyze'ye, 'Recep Gürkan belediye başkanı olduğu sürece, Edirne'de hiçbir çocuk parkı yıkılmayacak aksine yenilerini yapacağız' diye söz verdim. Bu 7 yıllık süreçte 45 çocuk parkını 130'a çıkardık. Ama Kıymet Teyze Parkı adını verdiğimiz yer, tapu davaları gitti geldi. Bazen biz kazandık, bazen karşı taraf kazandı. Velhasıl 7 yılın sonunda tüm pürüzler temizlendi, oranın tapusu belediyenin üzerine çıkarıldı, imarla birtakım sorunlar vardı, hepsi çözüldü ve şu an biz 7 yıl önce Kıymet teyzeye ve Edirnelilere verdiğimiz sözü yerine getirdik ve Kıymet Teyze Parkı'nın yapımına başladık. İnşallah 1 ay içinde tamamlayacağız. Ben de Kıymet teyzemi evinde ziyaret edeceğim, elini öpeceğim, ismini kullanmak için iznini alacağım. Orasını Edirne'nin çocuklarına, Kıymet Teyze'nin torunlarına 1 ay sonra hediye edeceğiz. Kıymet Teyze'nin tüm dünyaya örnek olan o çevre direnişinin sembolleşmesi adına ismini de yaşatacağız" dedi.

KIYMET PEKER: 90 YAŞIMA DA GELSEM OTURURDUM

Yaptığı çevreci eylemi 90 yaşında da olsa yine tekrarlayacağını söyleyen Kıymet Peker, "Ben o kepçenin önüne 90 yaşına da gelsem otururdum. 'Buraya ev olmaz, alan çok küçük' dedim. 7 katlı ev yapmak istiyorlarmış. Zaten hemen bitişiğimizde benzin istasyonu var, 'hiç olmaz' dedim. Hakikaten de olmadı. Ankara'ya kadar gitti bu dava ve olmadı. Burası çocukların alanı, yaşlılar oturuyor. Pazardan gelenler dinleniyor. O dönem salınacakları ve oyun alanlarını da kaldırdılar, hiç doğru yapmadılar" dedi.

'OKUL DESEYDİLER BELKİ MÜSAADE EDERDİM'

Tek isteğinin çocukların ve yaşlıların zaman geçirebileceği parkın yeniden yapılması olduğunu söyleyen Peker, "Önümüz aydınlık ve hür olsun. Küçükler özgür yetişsin ben bunları istiyorum. Bir okul deseydiler belki müsaade ederdik ama okul değil, eğitim değil oyun yerini mahvediyorlardı. Nereye götürecektik çocukları? Benim iki tane torunum var, dönüyor dönüyor oyuncaklarla oynuyor. Onların burada gelip oynaması lazım, yaşlıların oturması lazım. Başka bir şey istemiyorum. Bu topraklara ev yapmasınlar, biraz insanlara alan bıraksınlar, hava alalım" diye konuştu.

'ANNEMLE GURUR DUYUYORUM'

Kıymet Peker'in kızı Füsun Yalçınkaya ise yeşil alanın yeniden park yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yalçınkaya, "Bugüne gelişini sabırla bekledik. Parkımıza kavuşmaktı tek isteğimiz. Biraz uzun sürdü süreç aslında ama yine de düzeleceğine bütün kalbimizle inandık. Sağ olsun belediye başkanımız da süreci bugüne kadar getirdi. Umarım kısa sürede parkımıza kavuşuruz. Artık Kıymet Teyze Parkı olarak anılacak. Bundan da çok büyük bir kıvanç duyuyorum, annemle de gurur duyuyorum" dedi.

'NEFES ALABİLDİĞİMİZ TEK YER'

Mahalleli Ahmet Dağcı da bölgenin yeşil alan kalmasına park olarak değerlendirileceğine çok sevindiklerini belirtti. Dağcı, "Buraya kepçe geldiğinde Kıymet ablamız kepçenin yanına geldiğinde site sakinleri olarak biz de koştuk geldik. Kıymet teyzeyle burada eylem yaptık. Burası yeşillik bir alan ve nefes alabildiğimiz tek yer. Bu alanlar çok kıymetli. Çocuklarımız, yaşlılarımız burada gelecek nefes alacak. Ne kadar yeşil alan olursa o kadar iyi. Yeşil alan olarak kalmasına çok sevindik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

