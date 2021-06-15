Milli takıma seçilen güreşçiye, davullu lokumlu karşılama



Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 11-12-13 Yaş Güreş Milli Takımı kamp kadrosu seçmeleri kapsamında yapılan müsabakalarda, Edirne Şahispor Kulübü sporcusu Bayram Gümüşdağ şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Şampiyonada kendi sıkletinde 68 rakibini geride bırakan Bayram, mahallesinde davul ve saksafon çalınarak karşılanırken, ailesi de lokum dağıttı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Beldesi Spor Salonu'nda devam eden 2021 yılı 11-12-13 Yaş Güreş Milli Takımı kamp kadrosu seçmelerine katılan Edirne Şahispor Kulübü sporcusu Bayram Gümüşdağ, 62 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma girmeye hak kazanan Bayram, kendi sıkletinde bulunan 68 rakibini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Bayram Gümüşdağ, Edirne'de ailesi ve sporcu arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Mahalleli Bayram'ın şampiyonluk sevincini davul ve saksafon çalarak kutlarken, ailesi de lokum dağıttı.

'DAHA ÇOK ŞAMPİYONLAR ÇIKARACAĞIZ'

Şahispor Kulübü Başkanı Şamil Doğudelen, Bayram Gümüşdağ'ın başarısı nedeniyle çok gururlu olduklarını belirterek, "Bu gurur hepimizin, Edirne'mizin çocuğu. Deyim yerindeyse yerli ve milli dediğimiz şey, transfer falan değil, burada yetişmiş bir çocuk. İnşallah diğer kardeşlerine de örnek olacak. Edirne'mizden daha çok şampiyonlar çıkaracağımıza inanıyoruz. 62 kiloda Edirne'mizi temsil etti, 68 tane rakibi vardı. Rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. İnşallah bundan sonra da bayrağımızı, ülkemizi temsil edecek. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur. Kendisini de hocalarımı da tebrik ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİM İÇİN ÇOK GURURLUYUM'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle şampiyonluk yolunda zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Bayram Gümüşdağ, "Şampiyon olma sürecim zordu. Pandemiden dolayı süreç zor geçti. Çalışma temposu zor geçti bu nedenle ama yine de başardım. Şu anda sırada Kırkpınar var. Hocalarımın da gayreti ile orada şampiyon olacağım. İlk önce ben Edirne'yi temsil ettim, sonra da kulübümü. Bundan sonra Türkiye'yi temsil edeceğim, bu nedenle çok gururluyum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mahallelinin şarkılar çalması

Mahallelinin Bayram'la fotoğraf çektirmesi

Kulüp Başkanının bayrama altın takması

Kulüp Başkanı Şamil Doğudelen röportaj

Bayram Gümüşdağ röportaj

Bayram'ın mahallenin ortasında Türk bayrağını dalgalandırması

Lokum dağıtılması

Mahalleliden detay

DHA-Spor Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-06-15 13:32:25



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