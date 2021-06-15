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Kırkpınar başpehlivanı 60 bin lira ödül alacak

DHA

Kırkpınar başpehlivanı 60 bin lira ödül alacak


Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye belediye 60 bin lira ödül verecek. Edirne Belediyesi, bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplamda 352 bin 850 TL para ödülü dağıtacak.
Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl yapılacak 660'ıncısı Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara Edirne Belediyesi'nce verilecek yolluk ve tur ücretleri belirlendi. Başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2, minik 1 boylarında dereceye girecek olan ve en iyi peşrev çeken pehlivanlara ve kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara ödül, yolluk ve tur ücretleri verilecek.
Buna göre Edirne Belediyesi başpehlivan olan güreşçiye 60 bin TL para ödülü, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 38 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20´şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verecek. Diğer kategorilerde dereceye girenler de para ödülü ve madalya kazanacak. Bu kapsamda Edirne Belediyesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtacak.
Belediye tarafından güreşlere katılacak ve kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri de belirlendi.
Buna göre Kırkpınar'a katılacak pehlivanlara yolluk olarak, başpehlivanlara 1700, başaltı pehlivanlarına 1350, büyük orta pehlivanlara 850, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 530, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 400 TL verilecek.
Kırkpınar´da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 110, başaltı pehlivanlarına 85, büyük orta pehlivanlarına 60, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 55, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 45 TL verilecek.DHA-Spor Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-06-15 14:28:07

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