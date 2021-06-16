Kısıtlamada muhtarlık binası ve 3 iş yerine giren hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, muhtarlıkların bulunduğu bina ile 3 iş yerinden hırsızlık yapan C.K. (16), tutuklandı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.
Keşan´da, daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan C.K., sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ve İspat Cami Mahallesi muhtarlıklarının bulunduğu binanın kapısını zorlayarak içeri girdi. Muhtarlık binasından cep telefonu çalan C.K., ardından da camını açarak girdiği yan taraftaki kafenin güvenlik kameralarının bağlı bulunduğu adaptörün kablosunu koparttı, içeriden yiyecek ve içecek çaldı. C.K., aynı akşam kapı kilitlerini kırarak girdiği 2 iş yerinden de hırsızlık yaptı. Yaşanan hırsızlık olayları, muhtarlık ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, daha önce de 10 ayrı `hırsızlık´ suçundan soruşturması devam eden dosyası bulunan C.K. olduğunu belirledi. C.K., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak´ta yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-06-16 10:51:55
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