Edirne’de FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

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Edirne merkezli 13 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aralarında meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen, askeri personel, avukat ve görevde olan memurların da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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