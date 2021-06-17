Trakya Üniversitesi'nde Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Paneli

Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından farklı sektörlerden önemli isimlerin bir araya geldiği “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Paneli” gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk, TAV Havalimanları Holding İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan ve İstanbul Üniversitesi RiskDenetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Davut Pehlivanlı’nın panelist olduğu etkinliğe Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Panelde Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu, ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmeler ışığında ortaya çıkan risklerin yönetilmesi sağlanarak kurum varlığının, karlılığının, itibarının sürdürülmesi ve marka değerinin artırılmasında uzun dönem değer oluşturan iş yaklaşımları ve yeni iş modelleri üzerinde durulması gerekliliğine vurgu yaptı. Terzioğlu, etkin risk yönetimi ile stratejik ve finansal hedeflerdeki muhtemel sapmaların değerlendirilerek başarı modellerine ulaşılmasındaki etkenlere de değindi.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk, sürdürülebilirliğin kurumsal sosyal sorumluluğun alt dalı olarak algılansa da aslında tüm sistemsel yapının sürdürülebilirliğinin temelini oluşturduğunu ve kurumların faaliyet gösterebilmesinin yanı sıra etkin rekabet sağlayabilmesi için de zorunlu bir olgu olarak ortaya çıktığını belirtti.

TAV Havalimanları Holding İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan, sürdürülebilir maliyetlerin ve risklerin başarılı şekilde yönetilmesinin sağlanmasında inovatif yeni ürünlerin oluşturulması ve yeni piyasa ortamlarının geliştirmesinin sağlanması kapsamında Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlarına vurgu yaptı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve RiskDenetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Davut Pehlivanlı, geleneksel risk algısından zincirleme risk algısına geçildiği bu dönemlerde risk yönetimi ve sürdürülebilirliğin sağlanırken risk kümelenmelerinin şiddetinin azaltılarak fırsata çevrilebilmesi için gerekli olan öncü göstergeleri değerlendirdi.

Etkinlik, soru cevap bölümü ile sona erdi.

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