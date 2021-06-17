Edirne'de, sağanak etkili oldu

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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte son günlerde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra aniden bastıran yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar buldukları karton parçaları ile kendilerini korudu, saçak altıları ve dükkanlara sığındı. Araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin verilerine göre yağışlı hava, cuma ve cumartesi günü de yer yer etkili olacak.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-06-17 16:58:25



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