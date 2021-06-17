Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yarından itibaren İstanbul ve Trakya´da, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Sel baskını gibi olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın, öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-06-17 18:17:26
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