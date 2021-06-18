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YTB Başkanı Eren: Bu yıl yoğun gurbetçi gelişi bekliyoruz

DHA

YTB Başkanı Eren: Bu yıl yoğun gurbetçi gelişi bekliyoruz


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bu yıl yoğun gurbetçi beklediklerini belirten Eren, "Vatandaşlarımızdan ricamız; PCR testlerini, aşı olduysalar aşı kartlarını, Covid geçirmişlerse ilgili belgelerini yanlarında taşımalarıdır" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerini yürüten YTB Başkanı Abdullah Eren ile TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelen
gurbetçilerle görüşmek üzere Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.
Gümrük sahasında gurbetçilerle sohbet edip sıkıntılarını dinleyen YTB Başkanı Eren, sınır kapısında, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişte sürecin nasıl işlediğini incelediklerini söyleyerek,
"Salgından dolayı geçen seneden beri PCR testi, aşı süreci ve çalışmaların nasıl gittiğini, vatandaşlarımızın bu hususta nasıl bilgilendirildiğini ve bizim neler yapabileceğimizi yerinde tespit etmek için geldik. İnşallah bu sene de bu hizmetleri devam ettireceğiz.
Vatandaşlarımızdan ricamız PCR testlerini, aşı olduysalar aşı kartlarını, Covid geçirdiyseler bununla ilgili belgelerini yanlarında taşımalarıdır. Gelmeden önce sağlıkla alakalı, ruhsat ve mülkiyet vekaletle alakalı ruhsatlarını, pasaportlarını ve araç sigortalarına ilişkin belgelerini yanlarında bulundurmalarını istiyoruz. Ana vatanda Türkiye´de onları bekliyoruz" dedi.
'BU SENE YOĞUN GELİŞ BEKLİYORUZ'
Gümrük sahasında açtıkları stantta da Avrupa'da yaşayan yurttaşlara yardımcı olduklarını dile getiren Eren, "YTB olarak burada standımız var. Edirne Valiliği´nin de açtığı stant var. Geliş yolunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimize hediyeler,
çocuklarımıza da kitaplar hazırladık. Bu anlamda hayatın her alanında vatandaşlarımızla birlikte olmaya çalıştığımız gibi bu noktada da elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl geçen senenin aksine yoğun bir geliş bekliyoruz. 2019´u yakalar mıyız, bilmiyorum ama tüm kamu kurum ve siyasilerin el ele vermesiyle tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu vesileyle bu yılki gelişlerde de büyük kolaylık sağlanacağını umuyoruz" diye konuştu.
'BİLGİLENDİRME YAPILDI'
AK Parti'li Sırakaya da izin sezonu başlamadan önce yurt dışında yaşayanlara bilgilendirmelerin yapıldığını kaydederek, "İzin sezonu başlamadan önce vatandaşlarımıza tüm bilgilendirmeleri yapmış bulunmaktayız. Hem kurum vasıtasıyla hem de şahsi hesaplarımızdan tüm bilgilendirmeleri yaptık. Her sene yeni meydan okumayla karşı karşıya olduğumuz bir süreç oluyor. Geçen sene pandemi çok yoğun yaşanan bir süreçti. Bu sene hamdolsun, İçişleri Bakanlığı'mızın yayınladığı genelgeyle PCR test sonucunu veya antigen test sonucunu ibraz etmiş olmaları, sorunsuz şekilde ülkelerimize gelmiş olmaları için yeterli kabul edildi. Bunun dışında yapılmışsa aşılarının da 14 günü geçmiş olmak kaydıyla yeterli bir bulguydu. Giriş formunu da ibraz etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın gelmeden önce bu belgeleri hazırlamaları, gümrük kapılarındaki bekleme sürelerini daha minimum seviyeye düşürme anlamında kıymetli olacaktır" dedi.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da vatandaşlardan gelmeden önce tüm belgelerini hazırlamalarını istedi. Kınık, "Gurbetçilerimizin seyahatlerinin hızlı, kaliteli geçmesi için gereken her desteği veriyoruz. Onlardan istirhamımız; özellikle araç girişiyle ilgili belgelerini, ruhsatlarını, vekaletlerini, sigortalarını tam şekilde yaptırmaları ve formları önceden doldurmaları bizim burada daha hızlı işlemler yapmamıza faydası olacaktır. Kendilerine hizmet için 24 saat burada olacağız" diye konuştu. 
'MEMLEKETİMLE GURUR DUYUYORUM'
Almanya'dan gelip memleketi Sivas'a giden Alaattin Küçükkaya, Türkiye'ye her gelişlerinde çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Memleketimle gurur duyuyorum, her gelişimizde çok mutlu oluyoruz. Artık izinler başladı sayılır. Ağustosun sonuna kadar gurbetçilerin akın ettiği bir süreç olacaktır. Korona nedeniyle sıkıntı çıkmıştı. Çoğu vatandaşımız korktu gelemedi. Bu sene inşallah serbest olmasından dolayı aşı olmamızla birlikte gelebiliyoruz" dedi.
'HER GELİŞİMDE GÖZLERİM DOLUYOR'
Almanya'dan gelen ve Kırklareli Pehlivanköy'e giden Süleyman Akça da Türkiye'ye her gelişinde gözlerinin dolduğunu belirterek, "Yolculuk çok güzeldi. 24 saatte geldik. Bayrağı gördüğüm zaman çok duygulanıyorum. Gözlerim doluyor, burası benim vatanım. Çocuklarım Almanya'da ama biz sürekli gidip geliyoruz. Vatan hasreti hiçbir şeye benzemiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-06-18 17:09:36

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