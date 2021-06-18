İstanbul ve Trakya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce bugün ve yarın İstanbul ile Trakya´da, çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saat 20.00´ye kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-06-18 17:50:55



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