Edirne´de '3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin temeli atıldı



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle Meriç Nehri boyunca hayata geçirilecek '3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin temeli törenle atıldı. Millet Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolları ile çevre düzenlemesi gibi detayları da barındıran projenin temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, nehir üzerinde kurulacak Arşimet türbinlerinin ürettiği elektrikten gelen gelirin, maddi imkanları olmayanlar için kullanılacağını söyledi.

Edirne'ye mart ayında gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Meriç Nehri kenarında yapımına başlanacağını duyurduğu `3 Nehir 1 Şehir Projesi' için temel atma töreni düzenlendi. Bisiklet ve yürüyüş yolları, elektrik üretilecek Arşimet türbinleri, çevre düzenlemesini ve Millet Bahçesi gibi düzenlemenin yapılacağı projenin temel atma törenine Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve davetliler katıldı.

BAŞKAN GÜRKAN: YAPILABİLECEĞİNE İNANMAMIŞTIM

Belediye Başkanı Gürkan, daha önce kentte görev yapan belediye başkanları ve valilerden kimsenin bu projeyi başaramadığına dikkat çekerek, Vali Canalp'i tebrik etti. Gürkan, "2 yıl önce değerli valimizle konuşurken, böyle bir proje yapmak istediğini söyledi. Meriç Nehri'nin kentli ile kente gelen milyonlarca turist ile buluşturulması gerektiğini arzu ettiğini söyledi. Ben de ona geçmişi anlattım. Dedim, 'Yapamazsınız'. 'Neden' dedi. Çünkü geçmişte kimse yapamadı. Ben yapamadım, benden önceki valiler yapamadı, milletvekilleri yapamadı kimse yapamadı. 'Ben yaparım' dedi. Kırmamak için `Hayırlısı olsun o zaman´ dedim ama Allah şahit inanmamıştım. Şimdi bugün geldiğimiz noktada böyle önemli bir günde bu duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Sayın valim; Edirnelinin geçmişten günümüze özlemi olan, hele hele son 50 yılda herkesin bir şekilde proje yapıp hayata geçiremediği bir alanda başarılı oldunuz. Sizleri, hem Edirne halkının temsilcisi belediye başkanı olarak hem de Edirne´de doğmuş, büyümüş Edirneli olarak kalben tebrik ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Bu projenin kent yaşamı için ne kadar değerli olduğunu bittikten sonra daha da fark edeceğiz" dedi.

VALİ CANALP´E 'FAHRİ HEMŞEHRİLİK'

Edirne'nin 25 Kasım 1922´de kutlayacağı Kurtuluş Bayramı´nda verilmek üzere Belediye Meclisi´nde Vali Ekrem Canalp´e fahri hemşehriliği de önereceğini kaydeden Başkan Gürkan, "25 Kasım 2021´de kutlanacak 99´uncu kurtuluş yıl dönümümüzde sayın valimiz Ekrem Canalp´i Edirne´nin fahri hemşehrisi yapılması kararını Edirne Belediye Meclisi´ne önereceğim kararını şimdiden duyurmak isterim. Meclis üyelerimizin de buna oy birliğiyle destek vereceğinden eminim. Edirne´mizin fahri hemşehrisi Ekrem Canalp´e tekrar Edirne´ye tamamı ile hoş geldiniz diyor, projemizin Edirne´ye hayırlısı olmasını diliyorum" diye konuştu.

VALİ CANALP: PROJE YEŞİL ENERJİ ÜRETECEK

Vali Ekrem Canalp de projenin kendi içinde birçok ilki barındırdığını belirterek, "Bu proje kendi kategorisi içinde dünyada lastik savaklı baraj projelerinde dünya şampiyonu. Şu ana kadar Çinlilerin yapmış olduğu 120 metrelik bir projede var ama bu kıyından diğer kıyıya 210 metre 70´er metrelik, 3 bölüm halinde lastik savağıyla bu proje dünya şampiyonu. Bu dünya şampiyonluğu Edirne'ye yakıştı. İkinci olarak 3 nehrin etrafındaki 30 kilometrelik kesintisiz bisiklet yollarıyla da en fazla bisiklet yoluna sahip olan dünyadaki en uzun bisiklet şampiyonluğu da Edirne'nin oldu bu da Edirne´ye çok yakıştı. Bu projenin üçüncü heyecan veren kısmı çevreci bir proje olmasıdır. Bir defa bu proje yeşil enerji üretecek. Üreteceği enerjiyi hiçbir şekilde atmosfere, gezegenimize, dünyamıza zarar vermeden enerji üretecek bir proje olacak" dedi.

'ARŞİMET TİRBÜNLERİ MADDİ İMKANI OLMAYANLAR İÇİN DÖNECEK'

Projenin uygulayacağı alanın da artık Türkiye´de bakanlıklar nezdinde ve Edirne nezdinde 'nitelikli koruma alanı' ilan edildiğini kaydeden Vali Canalp, ayrıca kurulan Arşimet türbinlerinden gelecek gelirin de maddi imkanları olmayanlar için döneceğini söyledi. Canalp, "Daha önceki zamanlarda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiracı olarak kullanılan valiliğimize bitişik 4 katlı binamız vardı. Bu binayı Şehir Gönüllüleri Vakfı´nın karargahı haline getiriyoruz. Vakfımızı da kurmuş bulunuyoruz. Bu vakfın amaçlarından bir tanesi, gönüllü olarak Edirnelilere hizmet etmek isteyenler için açık platform olacak. Ana ekseni, fakir fukara, garip guraba kim varsa bir şekilde devlet kurumlarına ulaşamayan kim varsa işi gücü bu şekilde bu insanları aramak ve bulmak olacak. Peki vakıfla bu projenin ortak amacı nerede olacak? Bu proje kendi kendini finanse eden bir proje. 14 Arşimet türbinleri döndükçe, elektrik üretildikçe, üretilen elektriğinden satılmasından para kazanacak. Bu yaklaşık 6 yıllık periyot olacak. Bu 6 yıllık periyotta bu Arşimet türbinlerinden bir tanesi bu vakıf için dönecek. 6 yıl sonra projenin kredisi tamamlanmış olacak, o zaman 14 türbin de vakıf için Edirne´nin fakir fukarası için dönecek" diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ise projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Edirne´nin nehirlerinin tanıtılması için projenin çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından projenin başlayacağı alanda temel atma töreni gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU

2021-06-21 15:18:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.