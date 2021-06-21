Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Hamzabeyli Sınır Kapısı´na Türkiye´ye giriş yapmak üzere gelen ve boş olduğu belirtilen TIR´da, valiz içinde 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hamzabeyli Sınır Kapısı´na Türkiye´ye giriş yapmak üzere gelen TIR'da uyuşturucu taşındığını belirledi. Boş olduğu belirtilen TIR´da yapılan aramada, çekici kısmında valiz içindeki 24 pakette 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi. Polis, sürücü E.D. ve yanında bulunan M.G.´yi olay yerinde, H.K. ve G.K.´yi ise İstanbul´da yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D., M.G. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-06-21 16:56:39
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