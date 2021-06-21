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Valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandılar

İHA

Valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandılar

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada valiz içerisinde 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen bir tırda Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada tırın çekici kısmında bulunan valizin içerisinde 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına üç kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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