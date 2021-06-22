Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' soruşturmasında; aralarında doktor, akademisyen, öğretmen ve avukatların da olduğu 16 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında; aralarında doktor, akademisyen, öğretmen ile avukatların da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İzmir, İstanbul Eskişehir, Adıyaman, Şırnak, Kayseri ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, soruşturmalarının yürütüleceği Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-06-22 12:54:09



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