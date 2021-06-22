Trakya Birlik Başkanı Akgün: 2019-2020'de en yüksek karlılığa ulaştık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Birlik Başkanı Akgün: 2019-2020'de en yüksek karlılığa ulaştık

DHA

Trakya Birlik Başkanı Akgün: 2019-2020'de en yüksek karlılığa ulaştık


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, kötü başlayan iş yılını, mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamladıklarını belirtti. Akgün, "Yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştığımız 2019-2020 iş yılında 87 milyon 515 bin 17 TL karlılığa ulaşılarak, gerçekleştirdiğimiz doğru ticari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardık" dedi.
Trakya Birlik, pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2019-2020 İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nu düzenledi. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki genel kurula, kooperatif başkanları, birlik temsilcileri ve üreticiler katıldı. Genel kurulda konuşan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, kötü başlayan iş yılını, öngörüler ve doğru ticari hamlelerle mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamladıklarını kaydetti. Pandemi sürecinde faaliyetlerine, hükümetin aldığı tedbirler ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz devam ettiklerini belirten Akgün, "Aşılama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yine eskisi gibi bir arada olacağımız güzel günlere sağlıkla erişmeyi diliyorum. Ülkemiz ve dünya için zorlu ve hassas olan bu süreçte önceliğimiz her zaman olduğu gibi ürünlerimizin tarladan sofralarımıza uzanan yolculuğunda başta üretici ortaklarımız olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini korumak, tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerin üretimindeki yüksek standartlarımızın koruyarak ekonomimiz için üretimin sürdürülebilirliğine katkı vermektir" dedi.
'EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIĞIMIZ YIL OLDU'
Kar- zarar konusunda yaşadıkları süreci ve zorlukları anlatan Akgün, "Zor geçen ticari ve sınai faaliyetlerimizin toparlanarak zararla kapanması kuvvetle muhtemel olan iş yılı faaliyetlerinin karla kapatılması noktasında; henüz pandemi sürecinin başında ve Covid-19 salgınının Çin´de yayılmaya başladığı erken evrede emtia piyasalarında ve dünya lojistik zincirindeki olası etkileri konusunda öngörülü davranarak, gerek elimizdeki ham maddeyi muhafaza etmemiz gerekse de yurt dışı piyasalardan ileriye dönük uygun fiyatlı ve yüksek miktarda ham madde tedarikinde bulunmamız iş yılının ikinci yarısında tüm dünyada pandemi etkisiyle ham madde piyasalarında yaşanan çok ciddi yükselişlerle birlikte elde ettiğimiz pozisyon kârları kötü başlayan iş yılını mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamlamamızı sağlamıştır. Bu itibarla hem çok önemli tecrübeler edindiğimiz hem de yüksek karlılığa ulaştığımız bir iş yılı olarak Birlik tarihindeki yerini almıştır. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'BU BAŞARI, BİRLİK TARİHİNDE KİLOMETRE TAŞI'
Birlik Başkanı Akgün, "Trakya Birlik yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2019-2020 iş yılında 87 milyon 515 bin 17 TL karlılığa ulaşılarak ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını yaptığımız öngörüler ışığında gerçekleştirdiğimiz doğru ticari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu başarı, birliğimizin gelecek yıllara umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır. Bu vesileyle emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. 
'400 BİN TON ÜZERİNDE REKOLTE BEKLİYORUZ'
Ahmet Akgün, elde edilen gelir artığının ortaklara dağıtılacağını belirterek, ayçiçeğinde bu yıl 400 bin ton rekolte beklendiğini dile getirip, şöyle konuştu: 
"Elde ettiğimiz kar rakamımızın ortak içi ve ortak dışı işlemler açısından değerlendirdiğimizde sezon içerisinde ürün fiyatlarının alım fiyatımızın ton başına 300 TL´lere varan düşüş göstermesine, yüksek miktarda mubayaa edilen ürün nedeniyle geçmiş yıllara göre daha yüksek tutarda kredi kullanılmasından kaynaklı yüksek finansman maliyetlerine rağmen ortak içi işlemlerde de zarar etmemeyi başararak bu yıl da kooperatiflerimiz eliyle ortaklarımıza risturn dağıtımı gerçekleştirebileceğimizi de buradan memnuniyetle duyurmak isterim. Bu iş yılında elde ettiğimiz karın çok önemli bir kısmı dışarıdan pozisyon aldığımız ham maddeden kaynaklanması nedeniyle buradan oluşan ortak dışı karın yine önümüzdeki yıllarda ortaklarımıza sermayeleri oranında yüksek kar payı olarak dönüşü sağlanmış olacaktır. Üretici ortaklarımızın içinde bulunduğumuz iş yılında sürdürdükleri üretim faaliyetleri neticesinde 400 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşılması beklenmekte olup bu üretim büyüklüğü çerçevesinde ortaklarımızın birliğimize rekolte beyannamesi ile taahhüt edeceği ayçiçeğinin tamamına alım garantisi verilmek suretiyle birliğimiz çok önemli bir kamusal görevi kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir." DHA-Ekonomi Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-06-22 15:29:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisiye edebiyatta kadın karakterler
YEREL HABERLER Polisiye edebiyatta kadın karakterler
Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Edirne merkezli FETÖ operasyonu, 16 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ operasyonu, 16 zanlı gözaltına ...
Edirne dijitalleşiyor, Türkiye güçleniyor
YEREL HABERLER Edirne dijitalleşiyor, Türkiye güçleniyor
Valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandılar
Edirne’de "Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Edirne’de "Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 12 kilo esrar ele ...
Edirne´de '3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Edirne´de '3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin temeli atıldı
10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı
YEREL HABERLER 10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini ...
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
YEREL HABERLER Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli ...
Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu
YEREL HABERLER Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son ...
Edirne´de 'Dostluk Maratonu'; 1045 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Edirne´de 'Dostluk Maratonu'; 1045 sporcu katıldı
Edirne maratonuna damga vurdular
YEREL HABERLER Edirne maratonuna damga vurdular
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
YEREL HABERLER Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ...