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Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: "Geçen iş yılını karlı kapattık"

İHA

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: "Geçen iş yılını karlı kapattık"

– Trakya Birlik 20192020 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında açıklama yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, geçen iş yılını karlı bir şekilde kapattıklarını belirtti.
Trakya Birlik 20192020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulda Divan Başkanlığı’na Durgut Ersoy, Başkan Vekilliği’ne Levent Kızıltan, katip üyeliklere Muzaffer Borucu ve Hakkı Çetin seçildi. 2020/2021 iş yılı dönemine ait Bütçe ve Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları okunarak, oybirliği ile kabul edildi.

“Yatırımları daha da geliştirmeyi planlıyoruz”
Ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını yaptıkları öngörüler ışığında gerçekleştirdiklerini, doğru ticari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardıklarını aktaran Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, “2019/2020 iş yılı harman döneminde yüzde 40 randımanlı yağlık Ayçiçek tohumu için 2 milyon 500 TL/ton fiyat üzerinden son 10 yılın en yüksek mübayaa rakamına ulaşılarak yaklaşık 332 bin ton yağlık Ayçiçek tohumu mübayaasında bulunularak, Bakanlığımızın açıkladığı fiyata başından sonuna riayet eden tek kurum Trakya Birlik olmuştur. Kullandırılan kredi toplamda 478 milyon TL’ye ulaşarak yüksek kredi istihsalinin sağlandığı iş yılı olarak başarıyla tamamlanırken, bu çerçevede karma yem ve rafine yağ satışlarında ulaşılan satış rakamları son yılların ortalamasını yakalamıştır. Yatırımları daha da geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.

"87 milyon 515 bin TL kar ettik"
"Satış rakamlarımızda yakaladığımız büyümeyi her iki fabrikamızda gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da geliştirmeyi planlıyoruz" diyen Akgün, "Trakya Birlik olarak yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2019/2020 iş yılında 87 milyon 515 bin 017 TL karlılığa ulaşılarak ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını yaptığımız öngörüler ışığında gerçekleştirdiğimiz doğru ticari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu başarı, Birliğimizin gelecek yıllara umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kredi alma, ipotek işlemleri, birlik fonlarının kullanılması, kredi kullandırma birlik mamullerinin satışı, kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edildi. İnsan Kaynakları ve Satın Alma yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Entegre Tesisleri ile Karacabey Yağ Fabrikasına 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporlar kabul edildikten sonra ise bazı kooperatiflere 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan rapor görüşülerek kabul edildi. 2020/2021 iş yılı dönemine ait genel bağımsız denetleme faaliyetinin ANY PARTNERS Bağımsız Denetim A.Ş’ye yaptırılması genel kurula sunularak oy birliği ile kabul edildi.

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