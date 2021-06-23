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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşmeyle gaziler hasret giderdi

İHA

Normalleşmeyle gaziler hasret giderdi

Edirne’de pandemi nedeniyle zamanı evlerinde geçiren gaziler, yeni normalleşme ile birlikte bir araya gelerek, hasret giderdi.
Pandemi nedeniyle uzun bir süre kısıtlamalı günler geçiren gaziler bir araya gelerek, özlem giderdi. Türkiye Muharip Gaziler Edirne Şubesi tarafından gerçekleştirilen 5’inci olağan genel kurulda tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Ahmet İsmailoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Muharip Gaziler Edirne şubesinde bir araya gelen gaziler tekrar biraya gelmenin sevincini yaşadı.
Pandemi döneminden sonra tekrar arkadaşlarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kıbrıs gazisi Kazım Pajo, “Özlediğimiz arkadaşlarımızla tekrar buluşmanın sevincini yaşadık ve hep beraber hasret giderdik. Aşağı yukarı bir buçuk senedir arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Şimdi eski günleri andık ve duygusal anlar yaşadık. Birazda maziden anlattık birbirimize, 47 sene evvelki mazimiz hatırımıza geldi ve çok memnun olduk bu durumdan, eskiden arada bir toplanıyorduk ama bu hastalıktan dolayı gün yapamıyorduk, geziler düzenleyemiyorduk. Pandemi dalgası bizi arkadaşlarımızla bir süre ayırdı. Genelde Uzunköprü, Lalapaşa ve diğer ilçelerden gelen gazi arkadaşlarımızı da gördük ve mutlu olduk, iyi oldu, güzel oldu. Ben Kıbrıs gazisiydim, güzel yurtaydım, muhabereciydim. Yanımdaki arkadaşım acemi birliği arkadaşım, aynı aileden bir sürü arkadaşımı var burada kendileri de sağ olsunlar, buraya kadar gelmişler hepsine bizzat teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Edirneli Kıbrıs Girne Gazisi Mehmet Boz ise, “Uzun bir aradan sonra bu Pandemi olayı biraz gevşedi. Pandemininde şu an sıfırlandığını düşünüyoruz. Hükümet yetkilerinin konuşmasına göre bir Temmuz’da her tarafın açılacağı söylendi. Kahveler olsun, eğlence yerleri olsun. Bizde bu yönde ilerlemesinden memnunuz. Bizde biraz daha rahat olabiliriz artık çünkü saat 9’da kahvelere gittiğimizde kahveler kapanıyordu. Bizim Gazi olarak hiç bir imkanımız yok, yaşımızda ilerlemiş durumda biz yıllarca burada kaldık pazarcılık yaptık. Aynı zamanda, pazarcılık yaparken o zamanlar yanımdaki kardeşimizde zabıtaydı bize her zaman pazar yerlerinde ceza yazıyordu. O zamandan bu yana tam 40 yıl geçti. İkimizde Gaziyiz bir araya gelip hasret gideriyoruz. Askerde Kıbrıs Beşparmak Dağlarında Mustafa Karaosmanoğlu albayımız yanımızda şehit oldu. Aynı şekilde Edirne kapalı çarşıda bir arkadaşımız vardı, onun kucağında şehit düştü. Bizde o zaman oradaydık ve bütün bunlara şahit oldum. Mersin’e çıkartma yaptığımız zaman Albayımız Mustafa Karaosmanoğlu ve yüzbaşı hizmet komutayı ile birlikte orada vuruldu. Albayımız kendi memleketi Kayseri’de defnedildi. Orada yaklaşık bin 500 askerimiz şehit düştü. Onların mezarları halen orada bizde orada şehit olan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bizim telsizlerimiz vardı o zamanlar yaralanan arkadaşlarımız vardı onları da Kıbrıs Girne’de en yakın hastanelere helikopter ile götürülüyordu” dedi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, "Bu aziz vatanı bizlere armağan eden ve ulusumuzun bugünlere gelmesinde bizlere yol gösterici olarak tükenmez ufuklar açan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Malumunuz üzere 2019 yılından beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü bizleri de bir araya getirmedi. Bu sebeple olağan genel kurulumuzun toplantısını bugün yapmaktayız. Derneğimizin yönetimi olarak yapmış olduğumuz tüm faaliyetleri birazdan değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım sizler ile paylaşacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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