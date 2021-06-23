Keşan'da YKS öncesi 'Sessiz ol, çocuklarımız sınavda' broşürleri



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde belediye tarafından tüm ilçeye broşürlerle sessizlik çağrısında bulundu.

Keşan Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesinde sınav saatlerinde sessizliğin sağlanması için çalışma başlattı. Keşan Belediyesi, `Keşan sessiz ol´ başlığı ile bastırdığı broşürde milyonlarca öğrencinin geleceğine yön verecek olan YKS öncesinde vatandaşlara sessizlik çağrısında bulundu. Öte yandan Keşan Belediyesi´ne bağlı ekiplerde sınav saatleri boyunca çalışmalarına ara verecek. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin girişlerin ile cadde ve sokaklarda korna çalınmaması, yüksek sesle müzik dinlenmemesi, inşaatlarda da çalışmalara ara verilmesi konusunda uyarılarda bulunacak. Toplu SMS sistemi, radyo anonsu ve sosyal medya kanalları üzerinden de duyurular yapılarak, sınav süresi boyunca sessizliğin hakim olması sağlanacak. Keşan Belediyesi´nce sınava girecek çocuklarını bekleyecek ailelere de ikramda bulunulacak.

ÖZEL EKİP KURULDU

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hafta sonu YKS´ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"Sınav esnasında adayların konsantrasyon ve motivasyonunun etkilenmemesi için Kaymakamlığımız ve belediye olarak harekete geçtik. `Keşan sessiz ol, çocuklarımız sınavda´ başlığıyla sınav boyunca sessizliğin sağlanması konusunda tüm çabayı göstereceğiz. Pazarcı esnafımızın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sessizliğin sağlanması için gereken hassasiyeti göstereceğinden eminiz. Sınav binaları etrafında pazar yeri, inşaat alanlarını denetlemek için zabıta personelimiz ve emniyet birimlerimizden oluşan özel bir ekip sınav süresi boyunca görev yapacak. Yine belediyemizin şantiyelerinde çalışmalara ara vereceğiz. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de bu süre zarfında çalışmalara ara verecek. 1 yıl boyunca edindikleri bilgi ve birikimlerin kısıtlı bir süre içerisinde ortaya koyarak geleceklerine yön verecek çocuklarımıza başarılar dilerim. Lütfen sınav süresi boyunca sessiz olalım."DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-06-23 17:54:13



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