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Selimiye Camii'nin meydan düzenlemesi 6 yıl aradan sonra başlıyor

DHA

Selimiye Camii'nin meydan düzenlemesi 6 yıl aradan sonra başlıyor


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 6 yıldır duran Selimiye Camii Meydan düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi'nin ortak yürüteceği çalışmada, öncelikle çevredeki 16 iş yerine eylüle kadar boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi. 
Edirne Belediye Başkanlığı'nca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydan düzenlemesi için 2014 yılında proje hazırlandı. Çalışmalar, 1 yıl sonra başlatılırken, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı Dönemi'nde meyve-sebze hali olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı'nca han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlandı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da alan için koruma kararı verildi. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na itirazda bulundu. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Yıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorunun çözülmesi amacıyla talimat verdi. Talimatın ardından yıllardır Selimiye çevresinde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilk adım atılarak, belediyeye ait 16 iş yerine eylül ayına kadar boşaltmaları için tebligat gönderildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmayla birlikte Selimiye Camii'nin etrafında 70 bin  metrekarelik alanda yapılacak düzenleme ile tarihi yapının elmas gibi parlayacağını söyledi. Gürkan, "Selimiye Camii'ni çepeçevre, 360 derece etrafını yeniden düzenliyoruz. Burada bulunan 16 belediye dükkanının tümünü yıkıyoruz. Amacımız Selimiye'nin muhteşemliğini, gözümüzü hiçbir şey bozmadan, en iyi şekilde ortaya çıkarabilmek. Amacımız burada devasa ağaçlar dikerek Selimiye'yi gölgelemek değil. Biz istiyoruz ki Selimiye bir taç gibi elmas gibi tek başına pırıl pırıl parlasın" dedi.
Selimiye'nin çevre düzenleme peyzaj çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak iki ayrı projede yürüteceklerini söyleyen Gürkan, "Her şey bitti, şu anda bakanlık ihalesine çıkıyor. Biz de diğer kısımlarını yürüteceğiz. Edirne Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak Selimiye Camii ve Külliyesi Rekreasyon Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Burada ikinci bir yürümekte olan başka bir proje var. 4-4,5 yıldır davası devam eden bir proje. Yemiş Kapanı Hanı'nın kalıntılarının olduğu alan. Burası ayrı bir proje başlığı altında yürüyor ve arkeopark olacak" diye konuştu. 
'SELİMİYE'NİN ETRAFINI GÜZELEŞTİRECEĞİZ'
Selimiye çevre düzenlemesinin kazı çalışmalarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı nedeniyle  uzadığını belirten Gürkan, şunları söyledi:
"Burada da vakti zamanında biz Edirne Belediyesi olarak bu hanın kurtarma kazılarını yaptık. Sonuçta han kalıntılarına ulaştık ve burasını bir arkeopark olarak düzenlemek istedik. O dönemdeki görevli arkadaşlar, burasının yeniden yapılmasını istediler. Biz buna itiraz ettik, Selimiye'nin silüeti etkilenir gerekçesiyle. Sonuç itibarıyla mahkemeler, davalar vesaire 4-4,5 yıl sonra uzlaşma aşamasına geldik. Biz davaları kazandık, bilirkişiler bu anlamda rapor verdiler. Hanın arkeopark olarak düzenlenmesi, hanın tarihi temel kalıntılarının koruma ve konservasyonunun yapılması mutabakat altına alındı. Onunla da ilgili kurumlarla protokolümüzü imzaladık. Şimdi öncelikle rekreasyonu başlatıyor, hanın kalıntılarının koruma ve konservasyon projelerini de 2,5 aya kalmadan bitecek. Onları da koruma kuruluna sokacağız, koruma kurulu onayıyla bu projeyi de han arkeoparkı da rekreasyon projesine dahil edeceğiz ve 1 yıl içinde tümünü bitirerek Selimiye'nin etrafını güzelleştireceğiz. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar var. Örneğin; belediyenin önünden geçen Mimar Sinan Caddesi, tümüyle yayalaştırılıyor. Selimiye'nin etrafında, Selimiye'yi rahatsız edecek, görüşü kapatacak hiçbir şey olmayacak. Bugün değeri belki de 60-70 milyon lirayı yılı bulan 16 dükkan ve bir kafeteryayı ortadan tamamen kaldırıyoruz. Burada amacımız Selimiye'nin o muhteşemliğini, Edirne'ye gelen herkesin en güzel şekilde görebilmesi. Burada finansal desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temin ediyor, projesini biz hazırladık. Birlikte yapımına başlıyoruz. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. "
'ESNAF OLARAK ÇOK MEMNUNUZ' 
Selimiye Camii çevresinde ciğerci işletmesi bulunan Bahri Dinar, "Aşağı yukarı 8 yıldan beri burası atıl vaziyetteydi ama 8 yıl sonra çok güzel bir müjde aldık. Dendi ki 'Burası projelendiriliyor, eski haline getirilecek, modern bir gezi alanı olacak Selimiye etrafında'. Bu beklediğimiz bir şeydi çünkü gördüğünüz gibi atıl vaziyette ve artık çöplüğe döndü. Şimdi bundan sonraki çalışmalarda burası düzenlenecek ve turizme kazandırılacak ve ben burada ekmek yiyen bir esnaf olarak benim de işlerim 5 kat artacak. Biz esnaf olarak çok memnunuz. Bu Edirne'yi etkileyen bir şeydi, Edirne'nin ortasında bir mezbelelik oluştu ve 8 yıldan beri böyle duruyordu. Şimdi düzenlenecek ve düzenlenince de Edirne'yi olumlu yönde etkileyecek" diye konuştu. 
Nejat Yavuz ise "Bizim için çok geç bir güzel haber oldu. İnşallah bir an önce başlanır, diye düşünüyoruz. Başlanınca hem bizim hem çevre için hatta Türkiye için güzel bir şey çıkacak meydana çünkü bu dert bizim derdimiz değil Türkiye'nin derdi olması lazımdı ama 8 yıl çok gecikti. İnşallah iyi olacak" dedi.
'UNESCO'YA DAHİL OLMUŞ ESERİN ÖNÜ BÖYLE OLMAZ'
Selimiye Camii çevresinde 50 yıldır esnaflık yapan Aydoğan Bilgen de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan yapının çevresinin atıl durumda olmasına isyan ettiklerini söyledi. Aydoğan, "Burasının yeniden restore edilmesi çok güzel olacak, buradaki pislik ortadan kalkmış olacak. UNESCO'ya dahil olmuş böyle bir eserin önü böyle olmaz, tertemiz olması lazım. Biz şahsen Edirneli olarak utanıyorduk bu görüntüden dolayı. Gelen misafirler, 'Bu ne?' dedikleri zaman utanıp cevap veremiyorduk. Eski haline döneceği için mutluyuz. Bir an önce olması bizim için çok önemli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-06-24 10:49:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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