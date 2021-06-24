12 kiloluk Lokum'un yazın rahat etmesi için tüyleri kesildi



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´de yaklaşık 12 kilo ağırlığındaki 'Lokum' adlı kedi, yaz sıcağından etkilenmemesi için veteriner kliniğinde tıraş edildi.

Keşan´da işletmecilik yapan Ecem Gürler´e (40) ait tekir cinsi dişi kedi, kilosuyla dikkat çekiyor. Geçen yıl 16,5 kiloyken yaptırılan diyetle 4,5 kilo veren Lokum'un, kiloları nedeniyle yaz aylarında sıcaktan etkilenmemesi için veteriner kliniğinde tüyleri kesildi. Veteriner hekim Yener Eker, "Kedilerde obezitenin çok tehlikeli sonuçları var ama bu kediye iyi bakılmış. Şu an zayıflamıyor. Sadece tıraş oldu. Genel bir sağlık sorunu yok ama obezite, kedilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle evde kedi beslerken her şeyi yedirmek doğru değil. Sadece yeteri kadar kuru mama vermek en doğrusudur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-06-24 10:50:44



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