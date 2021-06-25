FETÖ’nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı verildi

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Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edirne merkezli 9 ilde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında memurların da bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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