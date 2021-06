Edirne'de çeltikte damla sulama dönemi başladı

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin çeltik (pirinç) üretiminin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında ekilen çeltik, filizlenmeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'de çeltik üretiminde damla sulama yöntemi ile girdi maliyetini düşürüp, yüzde 60 su tasarrufu sağlayarak, çeltik üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Edirne'de, 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında, Edirne'de bitkisel üretimin artırılması amacıyla hazırlanan 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' eğimli arazilerin değerlendirilmesi ve su tasarrufu sağlanması amacıyla uygulanan proje olarak dikkat çekiyor.

'HUBUBAT NASIL EKİLİYORSA ÇELTİĞİDE ÖYLE EKTİK'

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, mayıs ayında damla sulamayla ekilen tarlaları inceleyerek, "Edirne'de 26 Mayıs'ta bakanlığımız tarafından başlatılan projede Vali Ekrem Canalp'in de katılımıyla ekimi yaptık. Damla sulama ile çeltik ekme projemizden 32 üreticimiz faydalanıyor. Biz de bu 32 üreticimize 20 bin 320 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıttık, yüzde 75 hibeli olarak ve üreticimiz bu tohumları eğimli ve bayır arazilere ekimlerini gerçekleştirdi ama bu bildiğiniz klasik metotla bir ekim değildi, mibzerle ekimi yapıldı. Bu damla sulama çeltik ekimi yöntemiyle bildiğiniz hububat nasıl ekiliyorsa çeltiğini de bu şekilde ekiyoruz" diye konuştu.

'AVANTAJI ÇOK'

Damla sulama yönteminin çok avantajlı olduğuna vurgu yapan Bayazıt, şunları söyledi:

"Su günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Suyu iyi kullanmamız lazım. Dolayısıyla aslında bu yöntemle biz su tasarrufu da sağlamış olacağız. Örnek vermem gerekirse normalde klasik metot da şu an ovada yapılan, devamlı sulamada yapılan çeltik yetiştiriciliğinde, dekara 2 bin ton kadar su harcanmaktadır ama bu sistemle dekara yaklaşık 800 ile 1000 ton kadar bir su harcanmaktadır. Bu da bize yüzde 60 ve üzerinde su tasarrufu sağlamaktadır. Bir başka değişle bir kilo çeltik üretmek için bu yöntemle 800 ile 1 litre arasında su kullanmaktayız. Bu da önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Sayın bakanımızın da söylediği gibi kuraklığın en etkili silahı damlama sulamadır. Biz bu silahı elimizde tutarak kuraklığa karşıda mücadele etmiş oluyoruz. Yine başka avantajlarını sayarsak normalde ekim ayında çeltik hasat ediliyor ve mayıs ayına kadar o tarla bomboş kalıyor. Bu usulde biz tarlayı ekim ayında hasat edip, başka bir ürün olarak yem bitkileri ekile bilecek. Bu tarlada yulaf vardı biz bunu hasat ettikten sonra çeltik ektik. Bu da bize oldukça büyük bir avantaj sağlayacak. Biz bu projeye 32 üreticiyle başladık ama inanın diğer çeltik üreticilerimizde gözleri bu projede ve verimleri bekliyor. Bizim tahminlerimize göre dekardan 700-750 kilo. Bu rakamları alırsak oldukça güzel olduğunu düşünüyorum."

'HEDEF ÜRETİMİN ARTMASI'

İl Müdürü Bayazıt, damsa sulama ekimi ile bölgede çeltik üretimini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Klasik üretim ovaya sıkışmış durumda. Bu sene 500 bin dekar çeltik ekilişi bekliyoruz ki geçen yıl bu rakam 494 bindi. Biz 494 bin dekardan 397 bin ton çeltik aldık. Yine bu rakamla tabi Türkiye'de çeltik üretiminde yüzde 41'ni ilimizden gerçekleştirdik. Bu rakamla da Türkiye çeltik üretimi sıralamasında 1'inci sırada yer alıyoruz. Biz bu projeyle aynı zamanda ne yapacağız ekim alanlarımız daha da çok genişleteceğiz. Eğimli ve bayır arazilerde de çeltik yetiştirebileceğiz. Ben seneye bu yöntemle ekim alanlarının daha da çok artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ÜRETİCİ, DAMLA SULAMADAN UMUTLU

Edirne'nin merkeze bağlı Tayakadın köyünde damla sulama ile çeltik ekimi yapan Ersan Fırtına, projenin çok güzel olduğuna vurgu yaparak, eğimli arazilerine de çeltik ekmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Fırtına, "Ben 1985 yılından bu yana çeltik üreticiliği yapıyorum. Bu yıl ilk kez Tarım İl Müdürlüğü destekleriyle tarlamda damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi yaptım. Bu çeltik ekiminin yapılamayacağı, suların daha az olduğu bayır arazide gerçekleştirdik. Mayıs ayının 22´sinde çeltiğimizi ektik, ilaçlarımızı attık, sulamamızı yaptık. Daha sonra yağmurların yardımıyla da buraya kadar getirdik. 3 gün öncesinde de ilaçlamasını yaptık. Şu anda su vermiyoruz, daha sonra su vermeye devam edeceğiz. Bu proje çok güzel bir proje gördüğümüz kadarıyla. Bu proje, bize çeltik ekilemeyen alanlarda bize çeltik akımı sağlıyor. Buğday ve ayçiçeğiyle karşılaştıracağız. Getirisinin daha fazla olacağını, daha fazla para kazandıracağını düşünüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-06-25



