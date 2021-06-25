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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Edirne’de Selimiye Camii Meydan düzenlemesi, 6 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi'nin ortak yürüteceği çalışmada, öncelikle çevredeki 16 iş yerine Eylül ayına kadar boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydan düzenlemesi için 2014 yılında proje hazırlanmıştı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da alan için koruma kararı verildi. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na itirazda bulundu. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı. Yıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölgenin düzeltilmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halk ve bölge esnafı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti
Tarihi Selimiye Camisi çevresinde esnaflık yapan Bahri Dinar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok güzel ve müjdeli bir haber aldık. Tüm Edirneliler adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 yıldan bu yana burası atıl bir vaziyetteydi. Adeta bir çöplüğe dönmüştü. Ama şimdi aldığımız habere göre artık burası düzenlenecek ve eski haline gelecek. Hatta eski halinden daha modern bir hale geleceğine inanıyoruz. Tabii ki bizim için çok önemli, biz Edirne’de yaşayan esnaflar için çok önemlidir. Çünkü dünyanın göz bebeği olarak tabir edilen bir bölgedeyiz. Bu şaheserin dünyada başka bir eşi yoktur. Tek örneği Edirne’de bulunan eser için düzenlemeler yapılacak, Eskisinden daha fazla turist buraya gelecek. Biz esnaflar olarak da daha fazla kazanç sağlamış olacağız. Bu bizim için tabi ki çok güzel bir haberdir. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirilir” dedi.

“Geçmişini bilmeyen bir milletin geleceği olmaz”
Yurtdışında yaşadığı için memleketi Edirne’ye 10 yıl aradan sonra gelip, tarihi Selimiye Meydanı’nın kapalı bir şekilde gördüğü için büyük üzüntü yaşadığını belirten Ertan Sinek, “Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak çok güzel. Temennimiz, yapılan bu çalışmaları hızını artırılması. Türkiye için çok öneli olan meydanımızın halkımıza yeniden kazandırılmasını umut ediyoruz. Bu meydanın şimdiye kadar halen yapılmaması çok yanlıştı. Edirne ilimiz tarihi bir şehir, Osmanlı’ya başkentlik yapmış Serhat bir şehrimiz. Güzellikleriyle ve kültürüyle çok zengin bir şehirdir. Bir an önce bu projenin bitirilmesi bizim tek temennimiz. Geçmişini bilmeyen bir milletin geleceği olmaz. Geçmişimize sahip çıkmak bu güzelliklerimizi yeni nesillere tanıtmak onlara kavuşturmak çok önemli, ben Edirne’de büyüdüm ve bu meydanlar benim çocukluğumda çok önemli rol görev üstleniyor. Ramazan’da Kırkpınar Güreşleri’nde buralar şenlik alanı gibiydi, halkın toplandığı bir araya geldiği yerlerdi. Şu an baktığımda uzun bir süre kapatılmış olması eminim tüm Edirnelilere burukluk veriyordur” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız tarihi eserlere önem veriyor”
Mehmet Faruk Halibiş ise “Tekrar buraların restorasyon işlemlerinin yapılması ve halkın hizmetine açılması, hem bizlerin hem de turistler adına olumlu gelişmeler olacaktır. Ümit ediyorum ki; ziyaretçiler de buraya geldiklerinde çok memnun kalacaklardır. Bu gibi tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştirip, halkın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ederiz. Sayın cumhurbaşkanımızın tarihi eserlere yılardan beri tarihi eserlere önem vermesi halk olarak bizleri çok mutlu ediyor. Tarihi eserlere sahip çıkılması Türk halkını da bir o kadar memnun etmektedir” ifadelerini kullandı.

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