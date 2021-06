Kurtulmuş: Gençlerini güçlü yetiştiren milletler, yarınına güçlü hazırlanacak

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe Kampı'nda, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği 'TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı' etkinliğinde gençlerle buluşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir ülkenin yapacağı en büyük yatırımın gençlik olduğunu belirterek, "Dolayısıyla gençlerini bugün güçlü yetiştiren milletler, yarınına çok daha güçlü şekilde hazırlanacak" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün akşam saatlerinde karayoluyla, Edirne'nin Keşan ilçesine gelerek, TÜGVA'nın düzenlediği 'TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı' etkinliğine katıldı. Gökçetepe Kamp alanındaki etkinliğe katılan Kurtulmuş'a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve diğer vakıf yetkililerinin karşıladığı Kurtulmuş, kampı gezdikten sonra amfi bölümüne geçti. Burada coşkuyla karşılanan Numan Kurtulmuş, TÜGVA müzik grubunun mini konserinin ardından sahneye çıkarak, gençlere seslendi.

'İNANÇLI, BİLGİLİ GENÇLİĞİ OLMAYAN MİLLETİN ZENGİNLİĞİ OLSA NEYE YARAR?'

TÜGVA'nın her yıl 300 bine yakın genci doğa kamplarında bir araya getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, gençliğe verdikleri öneme vurgu yaptı. Kurtulmuş, "Neden gençlik çalışmalarına önem veriyoruz? Çünkü bir ülkenin hele bizim gibi büyük iddiaları olan, büyük geçmişi olan, büyük tehditleri olan ülkenin en büyük değerli varlığı gençleridir. Bir ülkenin bizim gibi yer altı yer üstünde kaynağının olması, teknolojisinin olması, uzay çalışmalarının, topunun tüfeğinin olması güzeldir ama hepsini harekete geçirecek, eskilerin tabiriyle hareket noktası, 'muharrik' noktası gençlerdir. Gençliği olmayan bir milletin, inançlı, bilgili gerçekten güçlü gençliği olmayan bir milletin, zenginliği olsa neye yarar" dedi.

'BU MİLLETİN EN BÜYÜK VARLIĞI GENÇLERDİR'

Bir milletin hedeflerini, ülkülerini geleceğe taşıyacak olanın gençler olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Onun için diyoruz ki; bu milletin en büyük varlığı, kazanımı gençlerdir. Onun için önem veriyoruz. Onun için elimizdeki bütün imkanlarla gençlerimizin iyi yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Okullarımızın fiziki kapasitelerini arttırdığımız gibi gençlerimizin hayatın her alanına hazırlanması için eldeki imkanları seferber ediyoruz. Üniversitelerimizi Türkiye'nin her tarafında yayarak, üniversitelileşme oranlarını arttırıyoruz. Böylece sadece diploma alıp, insanların elinde bir diploma olması ile değil, eğitim vasıtasıyla, sosyal faaliyetlerle gençlerimizin ufuk ve vizyon kazanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

'GENÇLİĞİNİ GÜÇLÜ YETİŞTİREN MİLLETLER, YARINA ÇOK DAHA GÜÇLÜ HAZIRLANACAK'

Gençlerle iftihar ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "En büyük gücümüz gençlerimizdir, bu gençlerimizle iftihar ediyoruz. Gençlik bir ülkenin yapacağı en önemli en sağlam yatırımdır. Yatırım deyince para, zenginlik, havaalanları geliyor, her türlü teknolojik yatırımlar geliyor. Peki kim yapacak bunu? İnsanoğlu yapacak, gençler yapacak. Dolayısıyla gençlerini bugün güçlü yetiştiren milletler, yarınına çok daha güçlü şekilde hazırlanacak. Türkiye doğru yolda gidiyor. Geçen sene söylemiştim bizim gençliğimizde hayal olanlar Allah lütfetti gerçekleşti. Ayasofya açıldı mı? Zincirler kırıldı. Bir gün Allah'ın izniyle Kudüs'te, tam manasıyla Mescidi Aksa'nın da zincirleri kırılacaktır" ifadelerini kullandı.

'GENÇLİK İDEALİST OLMAK ZORUNDA'

Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin en büyük yatırımı gençliktir. Buna göre hareket edeceğiz. Bu kampta aldığımız ilhamla, gayretle çalışmalarımızı sürdürüreceğiz. Türkiye'mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerde 5 tane vasfın olmasını isteriz, bunun için dua ederiz, bunun için gayret sarfederiz. Bunlardan birincisi; TÜGVA gençliği, Türkiye'nin geleceğini taşıyacak olan gençlik idealist olmak zorundadır. İdealleri uğrunda daha ileri doğru yürümek için her türlü zorluğu göze alabilmek demektir. Burada idealist olma umudunuzu görüyorum, obalarınızın isminden belli. İdeali olmayanın, şu yola yürümeye çıksanız, Keşan'a gitmek için önünüze hedef koymanız lazım. Hedefiniz yoksa idealizminiz de yoktur" diye konuştu.

'TÜRKİYE SIRADAN BİR ÜLKE OLAMAZ'

Gençlerin hedefini de üç başlık altında toplaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Hedefinizi de 3 başlık altında toplayacaksınız. Birincisi; bütün insanlık için hedefiniz olacak. Bütün insanlar için en iyi şekilde, adil ve hakkaniyetli kurulması için mücadele edeceğim idealiyle genç yaştan itibaren yetişiyorsunuz. İkincisi ülkeniz için hedefiniz olacak. Ne diyoruz? Yeniden güçlü Türkiye diyoruz. Türkiye sıradan bir ülke olamaz. Bu ülkenin daha ileriye gidebilmesi için işte Türkiye'nin teknolojide gelişmelerini görüyorsunuz. Doğal kaynak aramaları var. Bütün bunlar için daha güçlü Türkiye. Dünya ile mücadele eden, rekabet eden, yarışan ve kimsenin arkasında kalmayı içine sindiremeyen bir Türkiye. Yeniden güçlü bir Türkiye" dedi.

Kurtulmuş ve beraberindekiler konuşmanın ardından kamptan ayrıldı.

2021-06-25



