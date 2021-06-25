Kurtulmuş: Gençlerini güçlü yetiştiren milletler, yarınına güçlü hazırlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtulmuş: Gençlerini güçlü yetiştiren milletler, yarınına güçlü hazırlanacak

DHA

Kurtulmuş: Gençlerini güçlü yetiştiren milletler, yarınına güçlü hazırlanacak


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe Kampı'nda, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği  'TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı' etkinliğinde gençlerle buluşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir ülkenin yapacağı en büyük yatırımın gençlik olduğunu belirterek, "Dolayısıyla gençlerini bugün güçlü yetiştiren milletler, yarınına çok daha güçlü şekilde hazırlanacak" dedi. 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün akşam saatlerinde karayoluyla, Edirne'nin Keşan ilçesine gelerek, TÜGVA'nın düzenlediği 'TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı' etkinliğine katıldı. Gökçetepe Kamp alanındaki etkinliğe katılan Kurtulmuş'a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve diğer vakıf yetkililerinin karşıladığı Kurtulmuş, kampı gezdikten sonra amfi bölümüne geçti. Burada coşkuyla karşılanan Numan Kurtulmuş, TÜGVA müzik grubunun mini konserinin ardından sahneye çıkarak, gençlere seslendi.
'İNANÇLI, BİLGİLİ GENÇLİĞİ OLMAYAN MİLLETİN ZENGİNLİĞİ OLSA NEYE YARAR?' 
TÜGVA'nın her yıl 300 bine yakın genci doğa kamplarında bir araya getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, gençliğe verdikleri öneme vurgu yaptı. Kurtulmuş, "Neden gençlik çalışmalarına önem veriyoruz? Çünkü bir ülkenin hele bizim gibi büyük iddiaları olan, büyük geçmişi olan, büyük tehditleri olan ülkenin en büyük değerli varlığı gençleridir. Bir ülkenin bizim gibi yer altı yer üstünde kaynağının olması, teknolojisinin olması, uzay çalışmalarının, topunun tüfeğinin olması güzeldir ama hepsini harekete geçirecek, eskilerin tabiriyle hareket noktası, 'muharrik' noktası gençlerdir. Gençliği olmayan bir milletin, inançlı, bilgili gerçekten güçlü gençliği olmayan bir milletin, zenginliği olsa neye yarar" dedi. 
'BU MİLLETİN EN BÜYÜK VARLIĞI GENÇLERDİR' 
Bir milletin hedeflerini, ülkülerini geleceğe taşıyacak olanın gençler olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Onun için diyoruz ki; bu milletin en büyük varlığı, kazanımı gençlerdir. Onun için önem veriyoruz. Onun için elimizdeki bütün imkanlarla gençlerimizin iyi yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Okullarımızın fiziki kapasitelerini arttırdığımız gibi gençlerimizin hayatın her alanına hazırlanması için eldeki imkanları seferber ediyoruz. Üniversitelerimizi Türkiye'nin her tarafında yayarak, üniversitelileşme oranlarını arttırıyoruz. Böylece sadece diploma alıp, insanların elinde bir diploma olması ile değil, eğitim vasıtasıyla, sosyal faaliyetlerle gençlerimizin ufuk ve vizyon kazanmasını sağlıyoruz" diye konuştu. 
'GENÇLİĞİNİ GÜÇLÜ YETİŞTİREN MİLLETLER, YARINA ÇOK DAHA GÜÇLÜ HAZIRLANACAK'
Gençlerle iftihar ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "En büyük gücümüz gençlerimizdir, bu gençlerimizle iftihar ediyoruz. Gençlik bir ülkenin yapacağı en önemli en sağlam yatırımdır. Yatırım deyince para, zenginlik, havaalanları geliyor, her türlü teknolojik yatırımlar geliyor. Peki kim yapacak bunu? İnsanoğlu yapacak, gençler yapacak. Dolayısıyla gençlerini bugün güçlü yetiştiren milletler, yarınına çok daha güçlü şekilde hazırlanacak. Türkiye doğru yolda gidiyor. Geçen sene söylemiştim bizim gençliğimizde hayal olanlar Allah lütfetti gerçekleşti. Ayasofya açıldı mı? Zincirler kırıldı. Bir gün Allah'ın izniyle Kudüs'te, tam manasıyla Mescidi Aksa'nın da zincirleri kırılacaktır" ifadelerini kullandı. 
'GENÇLİK İDEALİST OLMAK ZORUNDA' 
Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin en büyük yatırımı gençliktir. Buna göre hareket edeceğiz. Bu kampta aldığımız ilhamla, gayretle çalışmalarımızı sürdürüreceğiz. Türkiye'mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerde 5 tane vasfın olmasını isteriz, bunun için dua ederiz, bunun için gayret sarfederiz. Bunlardan birincisi; TÜGVA gençliği, Türkiye'nin geleceğini taşıyacak olan gençlik idealist olmak zorundadır. İdealleri uğrunda daha ileri doğru yürümek için her türlü zorluğu göze alabilmek demektir. Burada idealist olma umudunuzu görüyorum, obalarınızın isminden belli. İdeali olmayanın, şu yola yürümeye çıksanız, Keşan'a gitmek için önünüze hedef koymanız lazım. Hedefiniz yoksa idealizminiz de yoktur" diye konuştu. 
'TÜRKİYE SIRADAN BİR ÜLKE OLAMAZ' 
Gençlerin hedefini de üç başlık altında toplaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Hedefinizi de 3 başlık altında toplayacaksınız. Birincisi; bütün insanlık için hedefiniz olacak. Bütün insanlar için en iyi şekilde, adil ve hakkaniyetli kurulması için mücadele edeceğim idealiyle genç yaştan itibaren yetişiyorsunuz. İkincisi ülkeniz için hedefiniz olacak. Ne diyoruz? Yeniden güçlü Türkiye diyoruz. Türkiye sıradan bir ülke olamaz. Bu ülkenin daha ileriye gidebilmesi için işte Türkiye'nin teknolojide gelişmelerini görüyorsunuz. Doğal kaynak aramaları var. Bütün bunlar için daha güçlü Türkiye. Dünya ile mücadele eden, rekabet eden, yarışan ve kimsenin arkasında kalmayı içine sindiremeyen bir Türkiye. Yeniden güçlü bir Türkiye" dedi.
Kurtulmuş ve beraberindekiler konuşmanın ardından kamptan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-06-25 22:52:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 21 gözaltı kararı
YEREL HABERLER 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: ...
SP'li Karaduman: Herhangi bir ittifakın içerisinde değiliz
YEREL HABERLER SP'li Karaduman: Herhangi bir ittifakın içerisinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Selimiye Cami Meydanı restore edilecek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Selimiye Cami ...
Vali Canalp: Edirne´yi aşılamada birinci yapan bilinç düzeyi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Vali Canalp: Edirne´yi aşılamada birinci yapan bilinç ...
Vali Canalp: Edirne´yi aşılamada birinci yapan bilinç düzeyi
YEREL HABERLER Vali Canalp: Edirne´yi aşılamada birinci yapan bilinç ...
Edirne'de çeltikte damla sulama dönemi başladı
YEREL HABERLER Edirne'de çeltikte damla sulama dönemi başladı
FETÖ’nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı verildi
YEREL HABERLER FETÖ’nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 21 ...
Edirne’de ÖSYM koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Edirne’de ÖSYM koordinasyon toplantısı
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
12 kiloluk Lokum'un yazın rahat etmesi için tüyleri kesildi
YEREL HABERLER 12 kiloluk Lokum'un yazın rahat etmesi için tüyleri ...
Selimiye Camii'nin meydan düzenlemesi 6 yıl aradan sonra başlıyor
YEREL HABERLER Selimiye Camii'nin meydan düzenlemesi 6 yıl aradan ...
Edirne’de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Keşan'da YKS öncesi 'Sessiz ol, çocuklarımız sınavda' broşürleri
YEREL HABERLER Keşan'da YKS öncesi 'Sessiz ol, çocuklarımız sınavda' ...
AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi
YEREL HABERLER AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi
Normalleşmeyle gaziler hasret giderdi
YEREL HABERLER Normalleşmeyle gaziler hasret giderdi
Trakya'da sağanak etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Trakya'da sağanak etkili oldu (2)
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
YEREL HABERLER Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden ...
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
YEREL HABERLER Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden ...
İstanbul'da PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli Edirne'ye getirildi
YEREL HABERLER İstanbul'da PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli ...
Edirne Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem ...
Edirne'de aşılamada rekor En az vaka görülen 5'inci il olan Edirne'de nüfusun yüzde 50’sinden fazlası aşılandı
YEREL HABERLER Edirne'de aşılamada rekor En az vaka görülen 5'inci ...