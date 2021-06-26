Edirne´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi ve 3 organizatör, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde durdurdukları 2 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkmak isteyen FETÖ şüphelileri M.T. ve K.T. ile organizatörler S.Ç., Ö.O. ve E.T.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-06-26 00:01:08



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