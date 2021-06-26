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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de üniversite kapıları KKTC öğrencilerine açılıyor

İHA

Edirne’de üniversite kapıları KKTC öğrencilerine açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında, Lefkoşa’da gerçekleştirilen törenle bir iş birliği protokolü imzalandı.
Trakya Üniversitesi, eğitimdeki kalite anlayışını geliştirmeye devam ediyor. Yurt dışından birçok eğitim kurumuyla iş birliklerine imza atan Trakya Üniversitesi, iletişim ağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıdı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında, KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” çerçevesinde Trakya Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılması ve KKTC uyruklu öğrencilerin Trakya Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmesi amacıyla iş birliğine gidildi. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleştirilen törenle KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından bir protokol imzalandı.
İmza töreninde bir konuşma gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, KKTC uyruklu öğrencilere, Balkanların en köklü üniversitelerinden biri olan Trakya Üniversitesi’nin kapılarını açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek “Trakya Üniversitesi olarak köklü ve gelişmiş eğitim olanaklarımızdan, yavru vatanda yaşayan KKTC’li öğrencilerimizin de faydalanmasını istedik. Bu anlaşmayla KKTC’ye özel bir kontenjan vereceğiz. Üniversitemizde eğitim alan öğrencilerin donanımlı ve alanında yetkin bireyler olarak ülkelerine dönerek KKTC’de önemli mevkilerde yer alacaklarına gönülden inanıyorum. KKTC Başbakanı Ersan Saner ve KKTC İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara Trakya Üniversitesi’nden mezun. Daha nice başarılı mezunumuz bugün Kuzey Kıbrıs’ta çok önemli görevlerde bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda da, KKTC’de bir Trakya Üniversitesi geleneğinin sürdüğünü yine birlikte göreceğiz. Bu protokol uzun soluklu bir iş birliğinin temellerini oluşturuyor. Bundan sonra da KKTC ile olan iş birliklerimiz artarak devam edecek” dedi.
Edirne’nin birçok farklı kültürün buluştuğu ve kaynaştığı çok özel bir şehir olduğunu, KKTC’den gelecek öğrencilerin de burada keyif ve huzur için üstün kaliteli bir eğitim alacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Uzman Elif Çoruhlu ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz başta olmak üzere protokolün hazırlanmasında ve imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Trakya Üniversitesi’nin KKTC’li öğrencilere ayrı bir kontenjan açılmasından duydukları memnuniyeti belirterek, “Türkiye’nin en köklü ve güçlü üniversitelerinden biri olan, Balkan coğrafyasındaki gücünü her geçen gün daha da artıran Trakya Üniversitesi’nin, evlatlarımız için açmış olduğu kontenjan bizler için çok önemli. Ben bu ülkenin bir evladı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak Trakya Üniversitesi’ne yürekten teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi’nin atmış olduğu bu adım çok değerli. İnanıyorum ki öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi’nde okumanın ayrılacağını bizzat yaşayarak görecekler. Sayın Rektörümüzü ve heyetini bugün ülkemizde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz.” dedi.
Karşılıklı hediye takdimi ile imza töreninin sona ermesinin ardından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Trakya Üniversitesi heyetini makamında ağırlayarak sohbet etti.
İmza törenine Trakya Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sennur Akansel ile Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada; KKTC heyetinden ise KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Meclis eski Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü Uzmanı Elif Çoruhlu katıldı.
Trakya Üniversitesi heyeti daha sonra KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğüne geçerek, burada protokol ile ilgili teknik konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler eşliğinde tüm birimleri gezen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada çalışanlarla sohbet etti. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’e hediye takdim etti.

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