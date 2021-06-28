Evde tıraş arttı, berberlerde işler yarı yarıya düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde tıraş arttı, berberlerde işler yarı yarıya düştü

İHA

Evde tıraş arttı, berberlerde işler yarı yarıya düştü

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs dolayı çekinen ve korkan müşteriler evde tıraş olmaya başlayınca, berberlerde işler yeniden açılsalar bile yarı yarıya düştü. Şimdilerde aşı olsalar da çoğunlukla evde yapılan hatalı kesimleri düzeltmekle uğraşan berberler, müşterini “Biz berberler olarak nasıl bir bina inşa edemezsek insanlarda kendi kendine güzel bir tıraş olamaz” diyerek yeniden salonlara çağırdı.
Vatandaşların ekonomik sebepler ya da salgın dolayısıyla berberlere çok fazla gelmediğini kaydeden berber Kudret Kalkan, insanlar kendi kendine tıraş olmaya alışsa da berber eli değmediği için iyi bir görünüm kazanmadıklarını söyledi.
Kalkan, “İnsanlar pandemi döneminde tıraş makinası alıp kendilerini tıraş etmeye alıştılar. Kendi kendine tıraş olanlar genellikle ense tıraşı olmaya geliyorlar. Saç tıraşlarımız pandemiden dolayı yarıya düştü. Sakal tıraşlarımız ise yüzde 50’den fazla düştü, artık arada bir geliyorlar. İnsanlar daha önce berberde nasıl tıraş edildiğini görmüş ve aynaya bakarak kendi tıraş olmaya çalışıyor. Tabii belli noktalarda uzunlu kısalı kalıyor. Berbere gelip bunları düzelttiriyorlar. İnsanlar ekonomik veya salgın sebebiyle kendilerini tıraş ediyorlar ama tıraş insanın aynasıdır. İyi bir görünüm isteyenler berberleri ve kuaförleri tercih etmeli. Biz berberler olarak nasıl bir bina inşa edemezsek insanlar da kendi kendine güzel bir tıraş olamaz. Kendi tıraş olanlar belli oluyor. O yüzden herkes berberleri ve kuaförleri tercih etmeli” dedi. Kalkan, “Aşımızı olduk. Bizler insanlarla iç içe olduğumuz için devletimiz aşılamaya esnaflardan başlamış olsaydı bizim için daha iyi olurdu. İlk olarak berberler aşılanmalıydı. Bizler hijyen kurallarına uyuyoruz. Her tıraşta tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. İnsanlar korkmadan berberlere gelebilir” şeklinde konuştu.
“Herkes başının çaresine bir şekilde baktı”
Berber salonlarında eski müşteri sohbetlerini özlediklerini söyleyen esnaf Turgay Kalkan, “İşler eskisi gibi değil” diyerek, “İlk açıldığı zamanlar durum daha farklıydı, şimdi işlerde düşüş oldu. Pandemi süresinde bizi çağırdılar ama biz gitmedik tıraşa, hem yasaktı hem de korktuk. Bu sefer de onlar makine almaya başladılar. Herkes başının çaresine bir şekilde baktı. Mecburiyetten oldu yani durum. Şimdi de insanlar gelmeye çekiniyorlar ve evde tıraş olmaya devam ediyorlar. Bundan sonra yaz sezonu ve düğünler ile birlikte işlerin normale dönmesini bekliyoruz; yoksa işimiz çok zor” şeklinde konuştu.
51 gün ve 17 gün olmak üzere iki ayrı dönemde toplam 68 gün iş yerlerinin kapalı kaldığını belirten berber Mutlu Gezer, bu süreçten sonra da müşterilerin korkudan dolayı berberlere gelmeyi düşünmediklerini söyledi. Müşterilerin evlerinde tıraş olmayı daha çok tercih ettiğini belirten Gezer, “Bu kez makinelerini alıp evlerinde tıraş olmaya başladılar. Babalar çocuklarını sonra da çocuklar babalarını sırayla tıraş ettiler ve devam ediyorlar. 10 müşteriden 3’ü evde tıraş oluyor, bize kalan 7 kişi. Onların da en az 2’si korktuğu için gelmiyor. Kaldı 5 kişi. Bundan dolayı da ekonomik anlamda bizi etkiledi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Zorunlu hale getirilmesinin ardından, evcil hayvanlara mikroçip takılıyor
YEREL HABERLER Zorunlu hale getirilmesinin ardından, evcil ...
Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor
YEREL HABERLER Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın ...
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
YEREL HABERLER Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Kuvvetli rüzgar, pazaryerini birbirine kattı
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar, pazaryerini birbirine kattı
Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Fırtına sebebiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, yollar kapandı
YEREL HABERLER Fırtına sebebiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, ...
Edirne’de üniversite kapıları KKTC öğrencilerine açılıyor
YEREL HABERLER Edirne’de üniversite kapıları KKTC öğrencilerine ...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rektör Tabakoğlu ve ...
Edirne’de devlet konservatuvarı önemli bir ismi ağırlayacak
YEREL HABERLER Edirne’de devlet konservatuvarı önemli bir ismi ...
Aşılamada Türkiye 1’incisi olan Edirne’de, evde aşı ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Aşılamada Türkiye 1’incisi olan Edirne’de, evde aşı ...
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
YEREL HABERLER Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Allah'ın izniyle bir gün Mescid-i Aksa'nın da zincirleri kırılacak”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Allah'ın ...
Edirne´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı