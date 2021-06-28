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Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı

DHA

Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı


Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahili limanında yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çıkartıldı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, limanda dolaşan yavru köpeğin gözüne yakın bir bölgeye olta iğnesi battığını fark etti. Ekipler, kerpetenle olta iğnesini çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru köpek, daha sonra veteriner kontrolüne götürüldü.    DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2021-06-28 13:51:37

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