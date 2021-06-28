Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahili limanında yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çıkartıldı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, limanda dolaşan yavru köpeğin gözüne yakın bir bölgeye olta iğnesi battığını fark etti. Ekipler, kerpetenle olta iğnesini çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru köpek, daha sonra veteriner kontrolüne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-06-28 13:51:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.