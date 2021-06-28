Başsavcı Karabacak, Rektör Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı ana kararnamesiyle Afyonkarahisar Başsavcılığına atanan Fatih Karabacak ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanan Kudret Doğan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Karabacak ve Doğan, gerçekleştirdikleri veda ziyaretinde, Edirne’nin önemli bir dinamiği olduğunu ve görev süreleri boyunca Trakya Üniversitesi’nin pek çok önemli çalışmasına şahit olduklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Başsavcı Fatih Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan’a yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Edirne’de gösterdikleri başarıyı yeni görev yerlerinde de göstereceklerine inandığını söyledi.

Rektör Tabakoğlu, Başsavcı Karabacak ile 2018 yılından itibaren uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Başsavcı Fatih Karabacak, üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz neredeyse tüm programlarımıza katıldı. Bu programlardan kurumu için önemli projeler çıkardı. Pek çok alanda birlikte çalışma yürüttük. Tarihi kapalı cezaevinde restorasyon çalışmaları yaptı. Kadı sicilleri üzerine çalışmalar yürüttü. Bunların yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültemizle önemli projelere imza attı. Edirne Sarayı kazısında da hükümlülerin çalıştırılması konusunda bizlere destek verdi. Başsavcım, göreve başladığından itibaren Edirne için önemli çalışmalar yürüttü. Bundan sonraki görev yerinde de başarılı çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına Rektör Tabakoğlu’nun Karabacak ve Doğan’a hediye takdimiyle sona erdi.

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