FETÖ şüphelisi fizyoterapist tutuklandı

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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı FETÖ şüphelisi fizyoterapist A.A., İzmir'de yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de yaşayan fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir'de yakaladığı A.A., Edirne'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-06-29 14:20:49



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