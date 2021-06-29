Baskıresimin ustaları çevrimiçi buluştu

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi organizasyonu ile baskıresim sanatının ustaları, 2130 Haziran tarihlerinde BasBuluş sergisi ile ikinci kez bir araya geldi.

Baskıresmin sanatında Türkiye ve dünyanın önde gelen sanatçıları “BasBuluş” adı altında gerçekleşen sergi ile çevrim içi olarak Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün’ün üstlendiği sergide Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Atilla Atar, Basri Erdem, Hasan Pekmezci, Hatice Bengisu ve Fevzi Tüfekçi gibi Türkiye’nin önemli sanatçılarını başta olmak üzere toplamda 51 ülkeden 304 sanatçı eserleriyle buluştu.

Ziyaretçileri görsel ve düşünsel olarak yeni bir yolculuğa çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, “2020 yılında ilk defa ev sahipliği yaptığımız sergimizde 82 sanatçıyı ve eserlerini ağırlamıştık. Bu seneki sergimizde ise 304 sanatçıyı ağırlıyor olacağız. Bu 304 sanatçımızın 176’sı yurt dışından. Sergimize, uluslararası yoğun bir ilgi var. Fuaye alanımızı sanal platforma taşıyan ilk üniversiteyiz. Bu durum yurt dışından ilgiyi artırıyor. Farklı malzeme ve düşünsel sürecin ardından vücut bulmuş bu birbirinden kıymetli eserleri sadece Edirneli sanatseverler ile değil tüm Türkiye ile online platformlarda buluşturacağız. Bu sayede katılımcı sanatçılar kendi ülkelerinden de sergiyi izleyip takip edebiliyorlar. Bu da sanatçılar ve farklı kültürler arasında paylaşımı ve etkileşimi arttırıyor” dedi.

Prof. Melihat Tüzün, “Salgının son bulmasıyla beraber yeniden sanatla dolu günlere kavuşmak ümidiyle tüm sanatseverleri sergimize davet ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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