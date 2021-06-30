Trakya Üniversitesi'nin “Doğa ve Sanat Eğitimi" projesi onay aldı

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün ev sahipliğinde Doç. Dr. Utku Güner'in yürütücülüğünde ülkenin farklı üniversitelerinde öğrenim gören fen, eğitim ve güzel sanatlar bölümü lisans öğrencilerine yönelik ''Doğa ve Sanat'' konulu TÜBİTAK 2237A bilimsel etkinlik eğitimi başvurusu onaylandı.

Fen, güzel sanatlar ve eğitim alanı lisans öğrencilerine bilim ve sanat ilişkisi hakkında bilgi verme, bu alanda proje önerisi hazırlama ve yürütme için gerekli destek ve eğitimin verilmesi amacıyla TÜBİTAK 2237A kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin bilim kurulunda Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Fulya Dilek Gökalp, Prof. Dr. Volkan Aksoy, Doç. Dr. Utku Güner, Doç. Dr. Burhan Şen, Doç. Dr. Mitat Aydoğdu ve Dr. Hüseyin Ersoy, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. İsmail Tetikçi, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Pınar Göç Rasgele ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Hikmet Sürmeli ve yerel düzenleme kurulunda Doç. Dr. Utku Güner ve Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'ndan Mustafa Elibol ve Aslıhan Dikmen yer alıyor. Türkiye'deki eğitim, güzel sanatlar veya fen fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hedef kitle olarak belirlendiği projenin başvuru tarihleri 28 Haziran15 Ağustos olarak belirlenirken, program çevrim içi olarak 611 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.