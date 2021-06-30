Devlet Konservatuvarı öğrencileri ünlü orkestralara kabul edildi

İmza attığı bilimsel ve sanatsal etkinlikler, konuk ettiği önemli isimler ve ödüllü öğrencileriyle adından sıkça söz ettiren Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, öğrencilerinin Türkiye’nin önde gelen orkestralarına kabulü ile yeni bir başarıya daha imza attı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bölümü yüksek lisans öğrencileri Asal Altay ve İlker Cankara, Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na kabul edildiler. Danışmanlıklarını Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci’nin yaptığı öğrencilerden Asal Altay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda, İlker Cankara ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda Trakya Üniversitesini temsil edecekler.

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