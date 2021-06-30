Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırklareli Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edirne’den Havsa istikametine giden G.S. yönetimindeki 59 TU 981 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta R.D. idaresindeki 22 KC 014 plakalı Hyunda marka otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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