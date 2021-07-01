Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht Edirne’de

Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi yöneticileriyle görüştü.

Eylül 2020’de Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu olarak göreve başlayan Johannes Regenbrecht, yetki alanı içerisinde bulunan Edirne’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Rektörlük Binası’nda bir araya geldi. Ziyarette Almanya’nın Edirne Fahri Konsolosu Dr. Ercan Dursunoğlu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Handan Köksal, Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hikmet Asutay ve Prof. Dr. Mukadder Seyhan Yücel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin de bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana Trakya Üniversitesini ziyaret etmeyi çok istediğini fakat yaşanılan süreç sebebiyle ziyaretini bugüne ertelemek mecburiyetinde kaldığını ifade eden Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Almanya ve Türkiye arasında bir köprü vazifesi görmeyi hedeflediğini belirterek Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Trakya Üniversitesinin Almanya ile ilgili çalışmaları ve Almanca eğitim veren bölümleri hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Şu anda Üniversitemizde 44 Alman vatandaşı öğrencimiz eğitim almaktadır. Eğitim Fakültesinde Almanca Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesinde de Almanca Mütercim Tercümanlık bölümleri ile eğitim vermekteyiz. Ayrıca müdürü olduğum Devlet Konservatuvarı organizasyonu ile ünlü Alman bestekar ve müzisyen Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum gününü tam 9 saat süren ve Türkiye’de tek olan sempozyum ile kutladık. Trakya Üniversitesi kurumsal anlayış açısından yeni iş birliklerine her daim açıktır. İş birliklerimizi ve etki alanımızı Almanya ile de genişletmeye hazırız” dedi.

Ziyarette iki heyet arasında, Kasım 2021’de açılması planlanan ve Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen göç anlaşmasının 60. yılına ithaf edilen Göç Sergisi ve Almanca eğitiminde yaşanan durağanlaşmayı durdurmak adına yapılması planlanan ortak çalışmalar da görüşüldü.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

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