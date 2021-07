Bulgaristan’ın önde gelen üç üniversitesinin rektörü Edirne’de

Balkan üniversiteleriyle bilimsel, akademik ve kültürel bağlarını yeni çalışmalarla kuvvetlendiren Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’ın önemli üniversiteleri ve kurumları ile temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Balkanlarla mevcut ilişkileri sıcak tutmak ve yeni ilişkiler tesis etmek amacıyla görüşmelerine devam eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan’ın önde gelen üniversitelerinin rektörleri ile birlikte Eğitim ve Bilim Bakanlığı temsilcisini Edirne’de ağırladı. Bulgaristan Plovdiv Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mariyana Murdjeva, Pleven Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dobromir Dimitrov, Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi Rektörü Prof. Miglena Temelkova, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanı Danışmanı Kalin Kostov ve beraberindeki heyet, akademik ve bilimsel iş birliği konularını görüşmek üzere Trakya Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası protokol, iş birliği ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeye yönelik atılabilecek adımların görüşüldüğü ziyarette Trakya Üniversitesinin tecrübeleri doğrultusunda akademik etkinlik ve iş birlikleri, sağlık, teknoloji ve inovasyon alanında ortak projeler üretilmesi ve değişim programlarının hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere Trakya Üniversitesinin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki faaliyetlerinin aktarıldığı ve karşılıklı iş birliği imkânlarının değerlendirildiği görüşmelerde Trakya Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Teknopark ve TÜTAGEM birimleri hakkında bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, birlikte çalışmaya hazır ve istekli olduklarını belirtti. Trakya Üniversitesi tıp eğitimi, teknoloji ve sağlık hizmetleri alanında ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Bin 100 yatak kapasitesi, 117 yoğun bakım yatağı, güçlü hekim kadrosu, akredite olmuş eğitim programları, onkoloji merkezi, modern tıbbın gerektirdiği tüm araç gereç ve cihazlarla donatılmış hastanemiz ile aynı zamanda bölgenin ve Balkanların en önemli sağlık üssü konumundayız. Bunun yanında hemşire, fizyoterapist, beslenme uzmanı, odyolog, sağlık yöneticileri yetiştiren Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Keşan’da yüksekokulumuz ve anestezist, laborant, radyoterapi ve tıbbi görüntüleme teknikeri gibi sağlık personelleri yetiştiren meslek yüksekokulumuz var. Yine sağlık alanında eczacılık, diş hekimliği gibi fakültelerle güçlüyüz. TÜTAGEM bünyesinde her türlü ürün tahlili ve analizi yapabilecek kapasitede, uluslararası akreditasyona sahip cihaz ve laboratuvarlarımız mevcut. Bilişimden teknolojiye, eğitimden ARGE’ye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Trakya Teknoparkımız var. Bugün Trakya Teknopark, 90’ın üzerinde firması ve yüzlerce çalışanı ile bölgenin en önemli ve öncü teknoloji ve inovasyon merkezlerinin başında geliyor. Trakya Üniversitesi olarak sahip olduğumuz tüm imkânlarımız doğrultusunda her türlü iş birliğine açığız” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı faydaya ve iş birliğine dayalı bir ilişki ve ortak anlayış geliştirilmesi konusundaki görüşlerini de ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Trakya Üniversitesinin güçlü ve uzman olduğu bir diğer konu da Balkanlar 42 bin öğrencimizin yaklaşık 4 bini Balkanlardan. Yönümüz, odağımız her zaman Balkanlar Bu kapsamda Balkan Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerle de Balkanlarda önemli iş birliklerine ve çalışmalara imza atıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak Türkiye ve Balkanlar arasında uzun yıllardır eğitim, kültür, dostluk ve gönül köprüleri kuruyoruz. Türkiye ile Bulgaristan arasında tarihten gelen güçlü dostluk bağları mevcut. Amacımız bu bağları güçlendirerek devam ettirmek ve geleceğe taşımak” şeklinde konuştu.

