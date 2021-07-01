Tıbbın yeni neferleri mezuniyet coşkusu yaşadı

Trakya Üniversitesinde, Covıd19 salgını nedeniyle bir yıl ara verilen mezuniyet töreni coşkusu, Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni ile kaldığı yerden görkemli bir şekilde devam ediyor.

Covıd19 salgını nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından geçtiğimiz yıl yapılamayan mezuniyet törenleri, salgınla mücadeledeki toplumsal başarı neticesinde tekrar yapılmaya başlandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, yüz yüze mezuniyet coşkusu ve gururunu yaşadı. Tıp eğitimlerini başarıyla tamamlayan 235 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Trakya Üniversitesi Bandosu tarafından eğlenceli ezgilerle karşılanan öğrenciler, tören alanına veliler ve konukların alkışları eşliğinde geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ile Covıd19 salgını nedeniyle hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Trakya Üniversitesi Bandosu’nun mini konserinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Fakülte Birincisi Dr. İnan Erdem Özdemir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi almak üzere çıktıkları yolculuğu mezuniyetle taçlandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün; Hipokrat, İbn Sînâ ve Galen’den beri gelen hekimlik sanatını devam ettirecek olmanın onurunu taşıyoruz. Zorlu ve bir o kadar yorucu yolculuğun karşılığını alacağımız bu güzel günde gösterdiğimiz çabalarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendini emanet ettiği Türk hekimleri olma yolunda önemli bir adımı geride bırakıyoruz. Asıl süreç bizim için bundan sonra başlıyor. Bu zorlu süreçte, iyi hekim olmak yolunda bizleri eğiten, yetiştiren ve yolumuzu aydınlatan tüm hocalarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Edirne Tabip Odası Başkanı ve Trakya Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, genç hekimlerden meslek yaşamları boyunca meslek onuruna, hekimhasta ilişkilerine ve hekimlik mesleği etik kurallarına uygun davranmalarını beklediklerini dile getirerek “Hekimlik mesleğini, sizlere öğretilen bilimsel ve etik kurallar ışığında, mesleki ahlak ve iyi hekimlik değerlerinden ayrılmadan sürdüreceğinize ve gittiğiniz her yerde bizleri gururlandıracağınıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Demir de ülkemizin sağlık ordusuna yeni neferler katmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Mezunlarımız arasında Afganistan, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moritanya, Suriye, Mısır ve Yunanistan gibi ülkelerden de öğrenciler var. Kültürümüzü ve almış oldukları eğitimleri ülkelerine taşıyacakları, burada edindikleri bilgilerle ülkelerine hizmet edecekleri için Trakya Üniversitesi olarak oldukça gururluyuz. Tıp eğitiminin temel amacı iyi hekimler yetiştirmektir. İyi hekim demek, iyi insan demektir. İyi hekim, mesleğini yüreğiyle yapan ve bunun için aklını, becerilerini kullanarak davranışsal değişim oluşturan ve elde ettiği yetenekleri toplumun yararına kullanan meslek erbabı demektir. Her birinizin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır. Hayallerinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.

Kendisi de bir hekim olan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencileri, öğretim üyeleri ve velileri tebrik ederek başladığı konuşmasında Edirne’nin tarih boyunca bilimin, kültürün, sanatın ve sağlığın merkezi olduğunu hatırlatarak, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1488’te kurulan Sultan II. Bayezid Tıp Medresesi ve Darüşşifasının, Edirne’de başlattığı geleneğin mirasçısıdır. Sizleri, o dönem buradaki sağlık ve tıp eğitimi geleneğinin son temsilcileri olarak mezun ediyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ anlayışını şiar edinen bir düşünce geleneğinden geliyoruz. Dün İbn Sînâları, Râzîleri, Akşemseddinleri yetiştiren bu medeniyet, bugün de sizleri yetiştirdi” dedi.



Törende duygusal anlar

Törende, kısa zaman önce yaşamlarını yitiren Prof. Dr. Hakan Tuna ve öğrenci Rüya Maviş de unutulmadı. Fotoğrafı ile arkadaşlarının arasında olan Rüya Maviş’in diplomasını ise kardeşi Güven Maviş, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun elinden aldı.

Öğrencilere belgelerinin verilmesi ve hekim andının okunmasının ardından keplerin havaya atılmasıyla tören sona erdi.

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