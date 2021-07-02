Ergene Ovasında çeltik üretimi ekonomiye katkı sağlanıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ergene Nehri Ovasında da yaklaşık 60 bin dekar alanda, modern teknikler kullanılarak yapılan çeltik yetiştiriciliği ile ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, "Ergene Nehri Trakya’nın KuzeyDoğusunda ‘Yıldız Dağları’ Kırklareli ili sınırlarından doğup Tekirdağ ili sınırlarını da geçerek 283 kilometre yol kat ettikten sonra Edirne ili, Meriç ilçesi sınırlarında Meriç Nehri’ne bağlanmaktadır. Ergene Nehri alüvyonlarının birikimi ile oluşan Ergene Nehri Ovası da verimli tarım alanları ile günümüzde ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan bölgelerden birisi haline gelmiştir. Geçmiş yıllarda hububat, ayçiçeği, kuru şartlarda fasulye, mısır ve bostan yetiştiriciliği yapılan Ergene Nehri ovasında idaremizce inşa edilen Kayalıköy, Kırklareli ve Karaidemir Barajları ile sulu tarıma geçilmiştir. Adı geçen barajlar Ergene Ovasının menba kısımları olan Kuzey ve KuzeyDoğu bölgelerinde tarım alanlarına sulama katkısı sağlasa da Ergene Ovasının en büyük bölümünü oluşturan Edirne ili sınırlarında kalan mansap kısımlarına geçmişte düzenli sulama suyu temin edilememiştir. Edirne İli, Uzunköprü ile Meriç İlçeleri sınırlarında kalan ve toplam büyüklüğü 60.000 dekar olan bu alanlarda özellikle 19851990 yıllarında başlayan ‘Çeltik’ ürünü yetiştiriciliğinde sulama suyu yetersizliği ve su kalitesine bağlı önemli sorunlar yaşanarak günümüze gelinmiştir" denildi.

DSİ tarafından Çakmak Barajı Sulama tesislerinin bir bölümünün işletmeye açılması ile birlikte 2020 yılından itibaren Ergene Ovasında da verimli ve kaliteli çeltik ürünü yetiştiriciliği yapılmakta olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Günümüzde Edirne ilinin diğer bölgelerinde ve Meriç Nehri Ovasında olduğu gibi Ergene Nehri Ovasında da yaklaşık 60 bin dekar alanda, modern teknikler kullanılarak yapılan çeltik yetiştiriciliği ile ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlandı" dedi.

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