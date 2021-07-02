Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor

DHA

Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE ile Bulgaristan, sınır kesimlerinde kuruyan ormanlık alanları 'Yeşil Gelecek' projesi kapsamında ağaçlandırmak için anlaşmaya vardı. Edirne Orman işletme Müdürü İhsan Ceylan, "Proje kapsamında Türkiye tarafında 10 bin hektar, Bulgaristan tarafında da 10 bin hektar olmak üzere 20 bin hektarlık alan seçtik. Bu alanda gözlemler yapıyoruz. Özelikle bölgede yaptığımız son 1 aylık çalışmamızda karaçam ağaçlarının kuruduğunu tespit ettik. Çeşitli nedenlerden dolayı kuruyan karaçam ağaçlarının yerine meşe ve daha verimli ağaçlar ekerek yeni orman kuracağız" dedi.
Bulgaristan-Türkiye arasında Avrupa Birliği İPA Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında 2 yıl önce 2 ülke arasındaki sınırı oluşturan ormanlık alanda başlatılan 'Yeşil Gelecek' projesi kapsamında kuruyan ormanlık alanların yeniden yeşillendirmesi için ağaç dikilmesi kararlaştırıldı. Bulgaristan'dan gelen 14 kişilik heyet, Edirne'de Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, son 40 yılda küresel ısınma ve buna bağlı nedenlerden özelikle karaçam ağaçlarının kuruduğu tespit edildiğine vurgu yapıldı. Proje kapsamında 10 bin Türkiye, 10 bin Bulgaristan olmak üzere toplam 20 bin hektarlık alanda 'Dostluk Ormanı' da oluşturulup, meşe ve diğer ağaç çeşitleri dikilecek.
'KARAÇAM AĞAÇLARININ KURUDUĞUNU TESPİT ETTİK'
Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AB destekli projenin 273 bin euro olduğunu, Türkiye'ye ayrılan bölümün 124 bin euro olduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki büyük bölümü ormanlık olan 269 kilometrelik sınırın her iki yakasında 40'ar dönümden oluşan 80 dönümlük alanda 'Dostluk Ormanı' kurduklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu: 
"Bölgede 10 bin dekar alanda yaptığımız incelemelerde kızılçam ağaçlarında kurumalar olduğunu tespit ettik. Özelikle son yıllarda tabi dünyadaki hızlı nüfus artışı buna bağlı olarak sanayileşme, küresel ısınma. Son 10 yılda iklimde değişiklikler hava sıcaklığı artışı hissedilmeye başlandı, yağışlar azaldı. Son 40 yılın araştırması yapıldığında, yüzde 50 oranında sıcaklıkların arttığı, yıllık ortalama olarak. Yağışlarında yüzde 60 oranında azaldığı görüldü. Bu da ormanlar ve bitkiler üzerinde olumsuzluklara neden oldu. Bu bölgemizde de sınıra yakın karaçamlarımızda, 1980 yılında dikilen karaçam sahalarında kurumalar gözüktü. Biz şimdi bunlara yönelik hem kuruyan ağaçları temizliyoruz, işte bu yönetim planı neticesinde de, Orman Genel Müdürlüğü olarak da bunu araştırıyoruz. Buralara hangi tür dikersek başarılı oluruz. Belki aslı meşe türüne dönmeyi planlıyoruz şu aşamada." 
'AĞAÇLARIN DİKİLMESİYLE YENİ ORMANLAR KURACAĞIZ'
Karaçam ağaçlarının mevsim değişikliği nedeniyle iklime uygun olmadığı için kuruduğuna dikkat çeken Ceylan, "Yaptığımız araştırmada karaçamın mevsim değişiklileri nedeniyle artık bu iklime uygun olmadığı, biraz daha nemli iklimi sevdiği ortaya çıktı. Daha önce zaten orada meşe ağacı varmış bizde oraları daha verimli hale getirmek için meşe ağacı ekmeyi planlıyoruz. Veya hangi ağaç uygunsa onu da ekeceğiz. Proje kapsamında Türkiye tarafında 10 bin hektar, Bulgaristan tarafında da 10 bin hektar olmak üzere 20 bin hektarlık alan seçtik. Bu alanda gözlemler yapıyoruz. 2016 yılında özelikle karaçamlarda kısmen son yıllarda yoğun bir kuruma var. Özelikle bölgede yaptığımız son 1 aylık çalışmamızda karaçam ağaçlarının kuruduğunu tespit ettik. Tabi bunun çeşitli nedenleri var, su açığına bağlı ağacın zayıf düşmesi. Diğer yandan mantardır, böcektir diğer zararlıların gelmesi ve ağaca dadanması. Bu nedenlerden ağaçlar kuruyor. Bizde ne yapacağız bu ağaçları buralardan kaldırıp temizleyeceğiz. Ve yerlerine bu araştırmalar sonucu daha uygun, projeler sonucu hangi türler uygun ağaçların dikimiyle yeni ormanlar kuracağız. Yani ormanların devamını sağlamış olacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-07-02 11:57:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene Ovasında çeltik üretimi ekonomiye katkı sağlanıyor
YEREL HABERLER Ergene Ovasında çeltik üretimi ekonomiye katkı ...
Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Tıbbın yeni neferleri mezuniyet coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Tıbbın yeni neferleri mezuniyet coşkusu yaşadı
Bulgaristan’ın önde gelen üç üniversitesinin rektörü Edirne’de
YEREL HABERLER Bulgaristan’ın önde gelen üç üniversitesinin rektörü ...
Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht Edirne’de
YEREL HABERLER Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ...
Trakya Birlik Spor Kulübü sporcularına ödül
YEREL HABERLER Trakya Birlik Spor Kulübü sporcularına ödül
Dili boğazına kaçan gurbetçinin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Dili boğazına kaçan gurbetçinin hayatını kurtardı
Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli olacak
YEREL HABERLER Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli ...
Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı
YEREL HABERLER Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı
Osmanlı Mezarlığı'nın taşları dolgu için kullanılmış
YEREL HABERLER Osmanlı Mezarlığı'nın taşları dolgu için kullanılmış
Kaza sonrası yaralının kopan parmağını aradılar
YEREL HABERLER Kaza sonrası yaralının kopan parmağını aradılar
Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü
YEREL HABERLER Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar ...
Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe ...
Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı
Yaralının kazada kopan parmağını zamana karşı yarışarak aradılar
YEREL HABERLER Yaralının kazada kopan parmağını zamana karşı ...
Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Aslan feci kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu ...
Devlet Konservatuvarı öğrencileri ünlü orkestralara kabul edildi
YEREL HABERLER Devlet Konservatuvarı öğrencileri ünlü orkestralara ...
“Köye İlk Adım” projesi tamamlandı
YEREL HABERLER “Köye İlk Adım” projesi tamamlandı
Trakya Üniversitesi'nin “Doğa ve Sanat Eğitimi" projesi onay aldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nin “Doğa ve Sanat Eğitimi" ...
Edirne'de mahalleli, Roman havalarıyla sokakları temizledi
YEREL HABERLER Edirne'de mahalleli, Roman havalarıyla sokakları ...
Bakan Kasapoğlu´ndan doğa kampındaki öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu´ndan doğa kampındaki öğrencilere ...
Pehlivanlar 35 derece sıcakta Kırkpınar'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Pehlivanlar 35 derece sıcakta Kırkpınar'a ...