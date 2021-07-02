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Keşan´da madde bağımlıların uğrak yeri haline gelen 230 metruk ev yıkıldı

DHA

Keşan´da madde bağımlıların uğrak yeri haline gelen 230 metruk ev yıkıldı


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen ve FETÖ şüphelisinin de saklanırken yakalandığı metruk evler, belediye ekiplerince yıkılıyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğu, "Metruk evlerin bulunduğu alanlar suçla iştigal eden kişilerin uğrak yeri haline geldi. Evsizlerin uğrak yeri. Ayrıca uyuşturucu ve fuhuş için de kullanılıyor" dedi.
Keşan´da, madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen metruk evler, mahallelinin şikayeti üzerine ev sahipleriyle anlaşmaya varılarak belediye ekiplerince yıkılıyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberindeki yardımcısı Yakup Balcı, Belediye Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç ve Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek ile beraber Cumhuriyet Caddesi´ndeki metruk evin yıkımını inceledi.
'UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İÇİN DE KULLANILIYOR'
Belediye Başkanı Helvacıoğlu, metruk evlerin güvenlik açısından sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Keşan´da metruk ev sorununun hat safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz. Keşan Belediyesi olarak, Kaymakamlığımız önderliğinde metruk ev sorununu muhtarlarımızın tespitiyle çözüme kavuşturuyoruz. Göreve geldiğimiz 2,5 yıldan bu yana her ay yaklaşık 10 ev yıktık. Metruk evlerin yıkılması konusunda çok ciddi yol kat ettik. Metruk evlerin bulunduğu alanlar suçla iştigal eden kişilerin uğrak yeri haline geldi. Evsizlerin uğrak yeri. Ayrıca uyuşturucu ve fuhuş için de kullanılıyor. Bu nedenle mahalle sakinleri de huzursuz oluyor. Bu konuda çok yol kat ettik. Ev sahipleri ya da varislerden izin alıyoruz. Keşan´ı daha huzurlu bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bu evlerin de sorun olduğunu düşündük. Bugün 230´uncu metruk evi yıkacağız" dedi.
'EVLERİN YIKILMASI SUÇ OLUŞMASINI DA ORTADAN KALDIRACAK'
Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek de metruk evlerin mahallelide huzursuzluk yarattığını ifade ederek, "Ben, belediye başkanımıza göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Keşan´da en büyük sorunlarımızdan olan bu metruk evlerin yıkılması konusundaki çabamız ilerleme kaydediyor. Metruk evler dışarıdan gelen insanların da barınma noktası oldu. Keşan bir cazibe merkezi, çekim noktası. Çevredeki insanlar da bu metruk evlerde kalanlardan rahatsız. Maalesef bu evlerden kötü kokular alıyoruz. Bunun da çözümü metruk evlerin yıkılması. Polis de gayret gösteriyor. Ama polis gittikten sonra bu kişiler metruk evlere yeniden geri dönüyor. Evlerin yıkılması suç oluşmasını da ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.  
FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANMIŞTI
Bu arada, şubat ayında Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yukarı Zaferiye Mahallesi´ndeki metruk bir eve düzenlenen operasyonda Yunanistan´a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi G.Ö. (35) yakalanıp, tutuklanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-07-02 14:37:32

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