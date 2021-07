Öğrencilerine son karneyi dağıtarak emekli oldu

Edirne 75. Yıl İlkokulu’nda görev yapan ve 32 yıldır çocukları geleceğe hazırlayan okulun emektar öğretmeni, öğrencilerine son karneyi vererek çok sevdiği mesleğine veda etti.

20202021 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona erdi. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim süreci geçiren öğrenciler okullarında karne heyecanı yaşadı. Aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren karne heyecanı yaşayan Edirne 75. Yıl İlkokulu öğrencileri karnelerini aldıktan sonra salgın tedbirleri çerçevesinde bahçede oluşturulan panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Sevda öğretmen hüzün ve sevinci bir arada yaşadı

Okulun emektar öğretmenlerinden Sevda Karşılıklı da, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Öğrencilerine son karneyi dağıtarak emekli olan Sevda öğretmen, bu okulda bir ömür geçirdiğini söyledi. 23 yıldır aynı okulda görev yaptığına değinen Sevda öğretmen, “Çocuklardan ayrılacağım için çok üzgünüm. Okulumu çok seviyorum. Öğretmenlik yapmayı her zaman sevdim. Çocuklarla birlikte acısıyla tatlısıyla bir ömür geçti. Bugün her şey sona eriyor. Ama sağlıklı bir şekilde meslek hayatımı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.



“Okuldan ayrılacağım için üzgünüm”

Karne almanın heyecanını yaşarken bir yandan da okulundan ayrılacağı için hüzünlü olduğunu söyleyen öğrencilerden Derin İnce, salgın sürecini evde etkinlikler yaparak geçirdiklerini aktardı. 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla her şeyin daha iyi olacağını belirten İnce, okulda olduğu gibi tatilde de salgın tedbirlerine uymaya devam edeceğini söyledi.



"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlemişim"

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen bir başka öğrenci Minel Salmanov, "Bu sene salgın nedeniyle çok fazla canlı derse girdik. Şimdi okula gelip karne almanın heyecanını yaşadık. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlemişim" dedi.

