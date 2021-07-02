Edirne'de dolu ve sağanak; yollar suyla kaplandı



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı vatandaşlar girdikleri yerlerde mahsur kalırken, araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de saat 19.30 sıralarında aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte, şiddetli rüzgarın ardından gelen dolu yağışı ve sağanak kısa sürede etkili oldu. Fırtına ağaçları devirip, bazı elektrik tellerini kopardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınırken, kentin birçok yerinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kentin birçok kesiminde vatandaşlar girdikleri iş yeri ve binalarda mahsur kaldı. Suyla dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, polis ekipleri bu cadde ve sokaklara şerit çekerek, ulaşıma kapattı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Ekipler, devrilen ağaçları kaldırırken, suyla kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-07-02 21:02:57



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