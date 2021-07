Edirne'de dolu ve sağanak; sele kapılan 1 kişi son anda kurtarıldı (2)- Yeniden

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de aniden bastıran dolu ve sağanakta sele kapılan 1 kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Baygın halde hastaneye kaldırılan kişi tedaviye alınırken, kentte su baskınları yaşandı, vatandaşlar mahsur kaldı.

Edirne'de saat 19.30 sıralarında aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte, şiddetli rüzgarın ardından gelen dolu yağışı ve gök gürültülü sağanak kısa sürede etkili oldu. Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak üzerinde yolda yürüyen bir kişi sele kapıldı. Sel sularıyla sürüklene kişi bir apartmanın doğalgaz borusuna tutunup bir süre bu halde kaldı. Daha sonra ellerini bırakan ve sel sularıyla sürüklenen kişi, gören vatandaşlar tarafından kurtarılarak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Baygın halde olan kişi, tedavi altına alındı.

'HEMEN KAVRADIM'

Sele kapılan kişiyi kurtaran Aytaç Top, "Yağmurun yağışını izliyorduk. Çocuk yukarıdan geliyordu. Doğalgaz borusuna tutunduğu gibi bağırmaya başladı. Baştan ayağı çukura düştü sandık ama sonra titremeye başlayınca herkes panik oldu. Ben onu kurtaracaktım ama çarpılırım diye dokunamadım. Ondan sonra çocuk bıraktı direği. Bırakır bırakmaz hemen kavradım ve arabaya bindirdim. Yolda giderken devamlı kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım, biraz yan yatırıp kusturdum. O şekilde hastaneye yetiştirdik. Şu anda da yoğun bakımda olduğunu öğrendik" dedi.

Sele kapılan kişinin büyük ihtimalle elektrik akımına çarpıldığını söyleyen Özgür Sayacılar, "Arkadaş büyük ihtimal elektriğe çarpıldı. Ben de bu güzergahtan geçerken aracımla beraber hastaneye götürdük. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Hastaneden aldığımız bilgiye göre de şu anda hayata döndüğünü ve yoğun bakıma alındığını söylediler. Yanımdaki arkadaş ilk yardım eğitimi aldığı için hayata döndürmek için her şeyi yaptı. Hastaneye gittiğimizde kusmaya başlamıştı. Şu anda gelen bilgiye göre iyi olduğunu duyuyoruz" dedi. Fahri Yıldıztabya ise "Dokunur dokunmaz elektriğe kapılmış. Kurtulunca hemen kucakladık hastaneye götürdük. Baygın haldeydi" diye konuştu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, EVLERİ SU BASTI, YOLLAR KAPANDI

Edirne'de yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve yer yer dolu yağışı hayatı felç etti. Fırtına ağaçları, devirdi şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi, evleri su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, çok sayıda kişi evleri ve işyerlerinde mahsur kaldı. Sokak ve caddelerin suyla kaplandığı bölgelerde ise araçlar mahsur kaldı, bu caddeler ile bazı köy yolları ise tedbir amaçlı kapatıldı.

'EŞYALARIM KULLANILMAZ HALE GELDİ'

Barutluk Mahallesi'nde3 katlı evin giriş katında oturan Yener Sabuska, suyun aniden geldiğini ve eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Her yağmur yağdığında evlerini su bastığını söyleyen Sabuska, "Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Belediye ekiplerine defalarca söylememize rağmen hiçbir cevap alamadık. Evimdeki tüm eşyalar kullanılmaz halde. Zararımızı kim karşılayacak. Çok mağdurum" dedi.

'DIŞARI KENDİMİZİ ZOR ATTIK, TAVUK VE GÜVERCİNLERİMİ SUDA BOĞULDU'

Barutluk Mahallesi'nde aynı sokakta müstakil evde yaşayan Hakan Maşa ise kümeste bulunan onlarca güvercini ve tavuklarının boğularak öldüğünü söyledi. Suyun aniden geldiğini ve kendilerini son anda dışarı attıklarını söyleyen Maşa, "Su aniden geldi ve hemen kendimizi dışarı attık. Şu an onlarca güvercinim ve 7 tavuğum sudan boğuldu. Onların olduğu bölüme giremiyorum. Evin içi su dolu, eşyamız kullanılmaz hale geldi. Çaresiziz, yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Aynı mahallede bulunan bazı evlerinde su bastığı görüldü. Vatandaş kendi imkanları ile su boşaltma çalışmaları yaparken belediye ekipleri de su dolu evlerde boşaltma çalışmaları başlattı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2021-07-02 22:19:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.